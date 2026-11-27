T.C. İSTANBUL 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No: 2026/169

Karar No: 2026/297

Mahkememizin 30/04/2026 tarih, 2026/169 Esas, 2026/297 Karar sayılı kararı ile Ghafar ve Golbas kızı, 30/07/1990 İran doğumlu Fatemeh Gharehdaghı BOGHRABADI'nın, Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan sanık olarak yargılandığı Mahkememiz dosyasında yapılan yargılama sonucunda 2 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, kararın sanığa tebliğ edilmesi gerektiği, tüm araştırmalara rağmen sanığın bulunamadığı, adresi de meçhul olduğundan, karar tebliğ edilememiş olmakla kararın Basın İlan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

-7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Yurt geneli ilk 5 Gazeteden ve internet haber sitesinde bir defaya mahsus olmak üzere İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde yasal yola (İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna) başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 vd. Maddeleri gereğince ilanen tebliğolunur. 24/11/2026

Basın No: ILN02605402

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