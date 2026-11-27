T.C. BAKIRKÖY 20. AĞIR CEZA MAHKEMESİ



DOSYA NO : 2024/485

KARAR NO : 2026/363

Yukarıda esas ve karar numarası yazılı Müştekisi WAQAS AHMED olan dosyamızda sanıklar FURKAN GÜL ve ENGİN GÜL'ün üzerlerine atılı Kasten Yaralama ve Birden Fazla Kişi Tarafından Silahla Yağma suçlarında beraatlerine, sanık VITALI COPOŞCIU'nun üzerine atılı Birden Fazla Kişi Tarafından Silahla Yağma suçundan beraatine, Kasten Yaralama suçundan ise 1 Yıl 9 Ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş ve sanık Vıtali müdafince verilen HAGB kararına karşı istinaf talebinde bulunulmuş olup, Abdul Haq ve Irshad Begum oğlu, 10.10.1990 Sıalkot doğumlu müşteki WAQAS AHMED'in tebliğe elverişli adresleri tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve karara karşı İstinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN TİRAJI 50.000 ÜSTÜ OLAN BİR GAZETEDE VE İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, İKİ HAFTA süre içinde yasal yola başvurmadığı yada sanık müdafinin istinaf talebine karşı cevap dilekçesi sunmadığı takdirde bulunduğu haliyle dosyanın istinaf incelemesine gönderileceğihususu ilanen tebliğ olunur. 24.11.2026

Basın No: ILN02605556

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