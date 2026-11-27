T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ



2026/285 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/285 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İl, Yüreğir İlçe, KARŞIYAKA Mahalle/Köy, 11701 Ada, 5 Parsel, B/ZEMİN/-/25 BB Nolu Bağımsız Bölümde kayıtlı taşınmaz tam hisse ile malik adına kayıtlıdır. Dava konusu taşınmaz Adana İli, Yüreğir ilçesi, Karşıyaka Mahallesi, 11701 Ada, 5 Parselde kayıtlı, 5.000,00 m2. Alanında ve arsa vasfindaki taşınmazı içermektedir.Taşınmazların tamamı davalı borçlu KILIÇSAN TELEKOMİNİKASYON ORMAN ÜRÜNLERİ GIDA TEMİZLİK İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.1-860/50000 Arsa paylı, **A Blok** (Bodrum kat 43,00 m2.+Zemin kat 115,00 m2.) 26 Nolu İşyerikonumundaki taşınmazı içermektedir.2-1100/50000 Arsa paylı, **A Blok** (Bodrum kat 58,80 m2.+Zemin kat 147,00 m2.) 27 Nolu İşyerikonumundaki taşınmazı içermektedir.3-1100/50000 Arsa paylı,*B Blok* (Bodrum kat 58,80 m2.+Zemin kat 147,00 m2.) 25 Nolu İşyerikonumundaki taşınmazı içermektedir.4-860/50000 Arsa paylı, **B Blok** (Bodrum kat 43,00 m2.+Zemin kat 115,00 m2.) 26 Nolu İşyerikonumundaki taşınmazı içermektedir.Dava konusu dosya içerisinde taşınmazın imar durumu ile ilgiliherhangi bir belge bulunmamaktadır. Ancak dava dosyası içerisinde bulunan Adana Gayrimenkul Satış Dairesi?nin 2026/285 Talimat sayılı dosyası içerisinde bulunan bilirkişi keşif (15.04.2026) tarihli bilirkişiraporu içerisinde bulunan belgede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mekansal Planlama GenelMüdürlüğü?nün 07.03.2017 tarihi ile onaylanan 6306 Sayılı Kanun Kapsamında ılan edilen Rezerv YapıAlani içerisinde kaldığı , davaya konu taşınmazın 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planında olduğu, Sözkonusu taşınmazın Ticaret + Konut Alanı (E=1,60, Taks:0,40, Yençok: Zemin. +13 Kat.) Olduğubelirtilmiştir.Yapmış olduğumuz piyasa araştırması sonunda elde ettiğimiz benzer verilerin ye arşivbilgilerimizin analizi neticesinde taşınmazın arsasının, (Yukarıda resen bulunan emsaltaşınmazlardan dava konusu taşınmazın değerinin (daha değerli olduğu kanaatındayız.) tüm özellikleri dikkate alındığında değerlendirme tarihindeki (15.04.2026) birim fiyatının **46.890,30 TL./m olacağı görüş ve kanaatine varılmıştır. -Keşif günü yerinde yapılan incelemede davaya konu parsel üzerinde A ve B Blok olarak inşa edilmiş Bodrum kat.+Blok kat.+13 Normal katlı betonarına bina bulunduğu, davaya konu bağımsızbölümlerin bu iki zemin arasında konumlandırıldığı, Bağımsız bölümlerin arasındaki ara bölme duvarlarının kaldırıldığı ve tek bir bağımsız bölüm olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Zemin katta bulunan davaya konu 4 adet İşyeri konumundaki taşınmazların bodrum kat eklentilerinin bulunduğutespit edilmiştir. Bağımsız bölümlerin ön cempesinin cam cemaken, Zemin kat Eklentilerinin seramikkaplı olduğu, İç duvar yüzeyleri alçı sıvalı ve saten plastik boyalı konumda olup davacı borçluya ait4 adet bağımsız bölümün market olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Davaya konu bina yaklaşık 4-5 yıllık olduğu, A Blok 26 nolu bağımsız bölümün (m2.m2.+115 m2.) = 158,00 m2. Alanında olduğu,A Blok 27 numarali işyerinin (58,80 m2.+147,00 m2.) = 158,00 m2. Olduğu, B Blok 25 nolu bağımsız bölümün (58,80 m2.+147,00 m2.) = **205,80 m2.** Alanında olduğu, B **Blok 26** numarali işyerinin (43 m2.+ 115 m2.) = 158,00 m2.** Olduğu dosya içerisindeki bilirkişi raporundaki mimari projeden tespit edilmiştir. 1-860/50000 Arsa paylı, A Blok (Bodrum kat 43,00 m2.+Zemin kat 115,00 m2.) 26 Nolu İşyeri konumundaki taşınmazın 15.04.2026 tarihindeki toplam bedelinin *5.696.190,00 TL*Olduğu,1-860/50000 Arsa paylı, *A Blok* (Bodrum kat 43,00 m2.+Zemin kat 115,00 m2.) 26 Nolu İşyeri konumundaki taşınmazın 15.04.2026 tarihindeki toplam bedelinin **5.696.190,00 TL**. Olduğu 3-1100/50000 Arsa paylı, *B Blok* (Bodrum kat 58,80 m2.+Zemin kat 147,00 m2.) 25 Nolu İşyeri konumundaki taşınmazın 15.04.2026 tarihindeki toplam bedelinin *7.374.069,00 TL.* Olduğu,4-860/50000 Arsa paylı, *B Blok* (Bodrum kat 43,00 m2.+Zemin kat 115,00 m2.) 26 Nolu İşyeri konumundaki taşınmazın 15.04.2026 tarihindeki toplam bedelinin *5.696.190,00 TL* Olduğu tepit değinmiştir.

Adresi : Atakent Mahallesi Egebağatur Bulvarı No:8/1A Zemin Kat Yüreğir /Adana Yüreğir / ADANA

Yüzölçümü : 5.000 m2

Arsa Payı : 1100/50000

İmar Durumu: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mekansal Planlama Genel

Müdürlüğü'nün 07.03.2017 tarihi ile onaylanan 6306 Sayılı Kanun Kapsamında ilan edilen Rezerv Yapı

Alani içerisinde kaldığı , davaya konu taşınmazın 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planında olduğu, Söz

konusu taşınmazın Ticaret + Konut Alanı (E=1,60, Taks:0,40, Yençok: Zemin. +13 Kat.) Olduğu

belirtilmiştir.

Kıymeti : 7.374.069,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : TAŞINMAZ TAPU TAKYİDATINDAKİ GİBİDİR

Diğer : 200000-TL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır. ( - ) şerhi bulunmakta olup lehtar olarak MİGROS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GÖRÜNMEKTEDİR..

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2027 - 11:30

Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2027 - 11:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2027 - 11:30

Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2027 - 11:30

(İİK m.114 ve m.126)

Basın No: ILN02604590

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