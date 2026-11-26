T.C. SAMSUN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2026/477 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : SAMSUN İLİ ATAKUM İLÇESİ SARAYKÖY MAHALLESİ

ADA NO : 14187

PARSEL NO : 48

MALİKİN ADI VE SOYADI : KAMİL AGCE-ZEKİYE AGÇE

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Samsun İli, Atakum İlçesi, Sarayköy Mahallesi, 14187 ada, 48 parsel sayılı taşınmazda davalılara ait hissenin, Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 04/09/2025 tarih ve 1320 sayılı teklifi ve 10/10/2025 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 33043 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Yukarıda maliki, cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tescili için mahkememizin 2026/477 Esas sırasında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 16.11.2026

Basın No: ILN02602625

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