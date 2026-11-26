T.C. KEŞAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



ESAS NO : 2026/192 E.



TMK 713 İLANI

Dava konusu taşınmaz : Edirne İli, Keşan İlçesi, Erikli Köyü, Yörük Alanları mevkiinde kain, doğusu Köy Muhtarlığının yeri, batısı Ali Ergin'e ait 61 nolu parsel ve orman, kuzeyi yol, güneyi orman ile çevrili bulunan yaklaşık 9 dekar miktarındaki tescil harici taşınmaz

Davacı ÖMER FİDAN tarafından davalı Edirne ili Keşan İlçesi, Erikli köyü Muhtarlığı ve Maliye Hazinesi Tüzel Kişiliği aleyhine açılan Tapu İptali ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasında dava konusunun TMK 713 maddesi gereğince yerel ve ulusal gazetede ilan edilmesine karar verilmekle, dava konusu taşınmazların TMK 713 maddesi gereğince tescili istenildiğinden; taşınmazlar üzerinde bir hak iddiasında bulunanlar olduğu takdirde ilanı takiben üç ay içerisinde mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyamıza yazılı olarak başvurmaları ilan olunur.05/11/2026

Basın No: ILN02604223

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