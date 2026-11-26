T.C.İSTANBUL ANADOLU 23. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/556 Esas

KARAR NO : 2026/805

Davalı : 1- SALİH MURAT BEKTAŞ

Mahkememizden verilen 12/10/2026 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile davanın kısmen kabul kısmen reddine karar verilmiştir.

1-Davanın KISMEN KABUL KISMEN REDDİNE,

Davacı EMİRCAN BEKTAŞ lehine dava tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık 7.500,00 TL YARDIM nafakasının davalıdan alınarak davacıya ÖDENMESİNE, nafakanın kararın kesinleşme tarihi esas alınarak her yıl TÜFE oranında ARTIRILMASINA,fazlaya dair talebin REDDİNE,

2-Adli yardım talebi kabul edildiğinden, Harçlar kanununa göre alınması gereken1.024,20 TL peşin harç, 732,00 TL başvurma harcı ve 757,90 TL posta ve tebligat masrafı olmak üzere toplam 2.434,60 TL'nin DAVALIDAN alınarak HAZİNEYE GELİR KAYDINA,

3-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari ücret tarifesine göre hesaplanan 45.000,00 TL vekalet ücretinin DAVALIDAN ALINARAK DAVACIYA VERİLMESİNE,

Dair, iş bu kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde Mahkememize, İstanbul Bölge Adliye Mahkemelerinin ilgili Dairesine gönderilmek üzere verilecek dilekçe ile istinaf yolu açık olmak üzere vasi vekilinin yüzüne karşı verilen karar ilgililere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02604595

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