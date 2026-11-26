İSTANBUL 6. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
T.C. İSTANBUL 6. İCRA DAİRESİ
2026/42181 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/42181 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|700.000,00
|1
|Taşıt
|34DTT717 Plakalı , 2021 Model , FIAT Marka , 463452667076232 Motor No'lu , ZFAAF8AM6M6U00190 Şasi No ...
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/12/2026 - 14:29
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/12/2026 - 14:29
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2027 - 14:29
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2027 - 14:29
23/11/2026 (İİK m.114/4)
Basın No: ILN02604244
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