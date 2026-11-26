T.C. İSTANBUL 6. İCRA DAİRESİ

2026/42181 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/42181 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 700.000,00 1 Taşıt 34DTT717 Plakalı , 2021 Model , FIAT Marka , 463452667076232 Motor No'lu , ZFAAF8AM6M6U00190 Şasi No ...

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/12/2026 - 14:29

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/12/2026 - 14:29 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2027 - 14:29

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2027 - 14:29

Artırma Bilgileri

23/11/2026 (İİK m.114/4)

Basın No: ILN02604244

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