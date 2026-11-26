T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ



2025/1118 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1118 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN



TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: Bursa İli, Nilüfer İlçesi,Kayapa/Çamlık Mahallesi,6244 ada 6 parsel, 4.400,50m² arsa üzerinde, ana gayrimenkul "1 Adet 6 Katlı Betonarme Mesken,Ofis,İşyeri,1 Adet 6 Katlı Betonarme Mesken,1 Adet 1 Katlı Betonarme Kapıcı Dairesi ,Havuz Ve Arsası" niteliği ile kayıtlı, "Daire" nitelikli, A blok,14 nolu bağımsız bölüm, 3. katta, 77/7573 cilt/sayfa no ve 141/7340 arsa payı satılacaktır.Takyidatta Yönetim Planı :02/02/2022,....KM ne Çevrilmiştir. beyanı,150/c ve satışa arz şerhi, ipotek bilgisi bulunmaktadır.



TAŞINMAZIN İMAR DURUMU, RUHSAT ve MİMARİ PROJE BİLGİLERİ:17.01.2008 tarih 37 sayılı 1/1000 Ölçekli Kayapa Toplukonut Alanı Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında ayrık nizam,Kaks:0.90 Hmax:15.50 m "Konut Alanı" olarak ayrılan bölgede kalmaktadır. Yol yeşil alan vb. faktörlerden etkilenmemekte olup net imar parselidir.29.09.2017 Tarih ve 1010/19belge nolu ? yol kotu altı; 1kat, yol kotu üstü 5 kat,betonarme tarzda, 3B yapı sınıfında, Toplam İnşaat Alanı:3527,7 m² 23 adet bağımsız bölüm, A blok için düzenlenmiştir.29.08.2025 Tarih ve 616/18 sayılıbelge nolu ? yol kotu altı; 1kat, yol kotu üstü 5 kat,betonarme tarzda, 3B yapı sınıfında, Toplam İnşaat Alanı:3527,7 m² 23 adet bağımsız bölüm, A blok için düzenlenmiştir.29.09.2017 Tarih ve 1010/19sayılı tadilat ruhsatına ek ana taşınmaza ait kat irtifakına esas mimari projesi incelenmiştir. Taşınmazınkatı, kattaki konumu ve alanı açısından her iki proje birbiri ile uyumludur.



TAŞINMAZIN KONUMU ve AÇIK ADRESİ:Bursa İli, Nilüfer İlçesi, tapu kayıtlarında Kayapa/Çamlık yerleşime 30 Ağustos ZaferMahallesi, Öteyüz Bulvarı, A Blok, No:34A/14 posta adresinde yer almaktadır. Taşınmaz sokağa batısından cepheli konumdadır. Bölge konut mıntıkası şeklinde teşekkül göstermektedir. Yakın çevresinde Örencik Caddesi, Çamlık Bulvarı ve benzer yapılaryer almaktadır.Özel araç ve toplu taşıma ile ulaşım imkanları kolaydır. Ana Taşınmaz Özellikleri; 4.400,50m²arsa üzerine 3 bloklu olarak inşa edilmiştir.Dahilinde bulunduğu A blok, bodrum+ zemin + 4 normal kat+çatı katından oluşmaktadır.Bodrum katta 3 adet dükkan; zemin ve 3 normal katın her birinde dörder adet mesken, 4 normal + Çatı katında 4 adet dubleks mesken olmak üzere 23 adet bağımsız bölümden oluşmaktadır.Bina girişi bodrum kattan sağlanmaktadır. Betonarme tarzında, 3/B yapı sınıfında olduğu incelenen belgelere istinaden tespit edilmiştir. Dış cephesi klasik sıva üzeri dış cephe boyalıdır.Ana giriş kapısı camekanlı demir doğramadır. Giriş holü zemini mermer, duvarları boyalıdır. Merdivenler basamaklar mermer olup merdiven korkulukları alüminyumdur. Sitede, asansör, yüzme havuzu ve açık otopark imkanı bulunmaktadır. Isınma doğalgaz ile sağlanmaktadır. Taşınmaza ait Y22168C5C7F6F Sayılı C Sınıfı Enerji Kimlik Belgesi bulunmaktadır.



Bağımsız Bölüm Özellikleri; Daire nitelikli olup bina girişine göre ön ve sağ yan cephedelidir. Taşınmaz mimari projesine göre salon, mutfak, 3 adet oda, banyo, duş, 2 adet balkon ve hol bölümlerinden oluşmaktadır. Taşınmaz mimariprojesine göre;80,46m² net alanlı, 2 adet (22,25+3,01) m²alanlı balkon dahil 121 m² brüt kullanımalanına sahiptir. Giriş kapısı çelik, iç kapıları panel ahşap ve pencereleri PVC doğramadır. Zeminleri laminant parke kaplı,duvarlar saten boyalı ve tavanlar kartonpiyer+plastik boyalıdır. Islak hacimleri seramik kaplıdır. Taşınmaz iç mekan olarak bakımlı durumdadır. Taşınmaz keşif anında boştur.Yukarıdaki bilgiler bilirkişi raporundan alınmıştır.



Kıymeti : 5.500.000,00 TL



KDV Oranı : %10



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2027 - 10:08

Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2027 - 10:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2027 - 10:08

Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2027 - 10:08

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02604281

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