T.C. ANKARA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ



Esas No : 2026/74 Tereke

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Tereke Tasfiyesi davası nedeniyle;

58336432194TC kimlik nolu GÜL ERDOĞAN 'ın mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden, terekesinin yönetilmesi ve tasfiyesi talep edilmiştir.

TMK.'nun 620, 621 ve 634. maddeleri gereğince; müteveffanın mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların (kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanla dahil), ikinci ilanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde; Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçıları, vesayet alacaklarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları, süresi içinde alacaklarını bildirmeyen alacaklıların terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur.

Basın No: ILN02577352

#ilan.gov.tr