T.C. ADANA 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2026/194 Esas



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Muris Ali ALP'in 17/05/2024 tarihinde öldüğünü, geriye mirasçıları eşi Fahriye ve çocukları Yüksel, Yücel, Yusuf, Sevgi ve Asiye'nin kaldığını, Murisin terekesinde Adana İli, Yüreğir İlçesi, Mutlu Mah. 10605 Ada, 42 Parsel sayılı taşınmaza elbirliği halinde malik olduğunu, murisin ölmeden önce bu taşınmazda ikamet ettiğini, bu taşınmazın "riskli alan" olarak ilan edildiğini ve boşaltıldığını, bu taşınmaz yerine yapılan inşalardan muris adına iki adet bağımsız bölüm için kura sonucunda hak kazandığını, ancak murisin vefat etmesi sebebiyle devir tescil işlemlerinin mirasçılar tarafından yapılması gerektiğini, paylaşma yapılıncaya kadar davacının terekeye ilişkin işlemler için miras ortaklığına temsilci atanmasını talep ettiği görülmüştür.Mahkememizce duruşmanın 16/12/2026 günü saat 11:25 bırakılmasına karar verilmiş olup duruşmaya gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda duruşmaya devam edileceği ve karar verileceği hususları Mirasçı Yücel Alp'e (23836414124)ilanen tebliğ ve ihtar olunur.

Basın No: ILN02604251

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