T.C. TRABZON 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/199 Esas

DAVACI : 1-OSMAN YILDIZLAR

DAVALILAR : 1- ORTAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2- HAZİNE BAKANLIĞI

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü, bilirkişi raporunu, karar ilamını, bozma tensip zaptı ile 03/11/2026 duruşma gün ve saatini bildirir duruşma zaptının tebliği için bugüne kadar mirasçıları tespit edilemediğinden tapu kayıt malikleri olan Ahmet oğlu Hüseyin, Ahmet kızıZekiye, Ahmet kızı Fatma ve Ahmet oğlu Temel için bugüne kadar tebligat yapılamamıştır.

Durusma Günü: 04/02/2027 günü saat: 09:35'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ve ekte gönderilen mahkememizin dava dilekçesi, bilirkişi raporları, 2020/303 E-2022/12 K sayılı ve 25/01/2022 tarihli gerekçeli kararı ile Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesinin 05/07/2023 tarihve 2023/137 E-2023/864 K sayılı karar ilamı,istinaf kaldırma kararı sonrası tensip zaptı ile mahkememizin 03/11/2026 tarihli duruşma zaptı ilalen tebliğ olunur.13/11/2026

İlalen tebliğ yapılması istenen kişiler

Tapu kayıt malikleri olan;

1-Ahmet oğlu Hüseyin

2-Ahmet kızıZekiye

3-Ahmet kızı Fatma

4-Ahmet oğlu Temel

Basın No: ILN02602568

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