T.C. KÖRFEZ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/288 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kocaeli İli, Körfez İlçesi, Yarımca (Şuyulandırma) Mah.

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 956

PARSEL NO : 8

VASFI : ARSA

YÜZÖLÇÜMÜ : 837,00

MALİKİN ADI VE SOYADI : YAVUZ GIDA PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELETRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/288 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 09.11.2026

Basın No: ILN02602829

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