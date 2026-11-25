T.C. KÖRFEZ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/288 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kocaeli İli, Körfez İlçesi, Yarımca (Şuyulandırma) Mah.
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 956
PARSEL NO : 8
VASFI : ARSA
YÜZÖLÇÜMÜ : 837,00
MALİKİN ADI VE SOYADI : YAVUZ GIDA PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELETRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/288 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 09.11.2026
Basın No: ILN02602829
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