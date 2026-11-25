T.C.

KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/414 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu, Merkez, İnönü Mah.

ADA NO : 901

PARSEL NO : 14

YÜZÖLÇÜMÜ : 1288,00 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1-AYFER ÖZSOY 2- AYNUR ÖZSOY 3- AYSEL GÜNEY 4- ENGİN ÖZSOY 5- İHSAN ÖZSOY 6- OSMAN ÖZSOY 7- ŞERİFE EYLENCEOĞLU

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/414 Esas sayısında dava açılmıştır.2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN02602935

#ilan.gov.tr