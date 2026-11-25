T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
T.C.
KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/414 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu, Merkez, İnönü Mah.
ADA NO : 901
PARSEL NO : 14
YÜZÖLÇÜMÜ : 1288,00 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1-AYFER ÖZSOY 2- AYNUR ÖZSOY 3- AYSEL GÜNEY 4- ENGİN ÖZSOY 5- İHSAN ÖZSOY 6- OSMAN ÖZSOY 7- ŞERİFE EYLENCEOĞLU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/414 Esas sayısında dava açılmıştır.2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
Basın No: ILN02602935
#ilan.gov.tr