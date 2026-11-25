İ L A N

T.C.

BURSA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

15. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NDAN



ESAS SAYISI : 2023/1531 Esas

Dairemizce verilen 17/10/2025 tarih ve 2023/1531 esas 2025/1232 karar sayılı ilamı ile; Davalı idarenin istinaf başvurusunun kamu düzeni bakımındanKABULÜ ile; Gökçeada Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 27/05/2022 tarih 2022/29 Esas 2022/74 Karar sayılı kararının 6100 sayılı HMK.'nın 353-(1)-b/2 maddesi uyarıncaKALDIRILMASINA, Davanın 6100 sayılı HMK'nun 114/1-d ve 115/2 maddeleri uyarınca taraf ehliyeti yokluğu nedeniyleUSULDEN REDDİNE karar verildiği kararımızın davacı Kiveli ANAĞNOSTEL'in mirasçıları Vasil ANAĞNOSTEL, İstrati ANAĞNOSTEL, Dimitri ANAĞNOSTEL'e gösterilen adreslerinde tebliğat yapılamamış ve geçerli adresleri de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan tebliğatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup adı geçen davacı mirasçıları hakkında iş bu ilanın yayınlanma tarihinden itibaren 7 gün sonra tebligat yapılmış sayılarak tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde temyiz yoluna başvurulabileceği ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02602741

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