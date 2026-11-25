T.C. İSTANBUL ANADOLU 41. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2026/811Esas

KARAR NO :2026/752

Basit Yaralamasuçundan Mahkememizin yukarıda esas ve kararnumarası yazılı 12/11/2026 tarihli ilamı ile TCK86/2,86/3-b , 53 maddeleri uyarınca8 yıllık olağan zamanaşımı süresinin dolduğu anlaılmakla ; davanın TCK m. 66/1-e uyarınca CMK' nın 223/8 maddesi uyarıncasanık hakkındaki davanın DÜŞMESİNE karar verilen 19/04/1976 d.lu BAQUBA d.lu MALIKE ROZMETOVA tüm aramalara rağmenbulunamamış,gerekçeli karar ve müşteki Burçin Mızrak vekili Av. Özge Korkmaz 'ın 16/11/2026 tarihli istinaf dilekçesiMahkememizin 12/11/2026 tarihli, 2026/811 Esas ve 2026/752 Karar Sayılı dava zamanaşımı nedeniyle düşme kararına karşı istinaf başvurusutebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Tirajı 50.000 'in üstündeki birGAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasınınve müşteki vekili Av. Özge Korkmaz 'ın istinaf dilekçesininilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 18/11/2026

Basın No: ILN02602661

#ilan.gov.tr