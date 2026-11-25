GÜNGÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
T.C. GÜNGÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI
Mülkiyeti Güngören Belediye Başkanlığına ait olan ve aşağıda nitelikleri belirtilen "Semt Güngören" projesindeki 3 adet dükkan, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile kiraya verilecektir.
1. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
- İdarenin Adı: Güngören Belediye Başkanlığı
- İlgili Müdürlük: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
- Adresi: Güven Mahallesi, Marmara Caddesi No:38 Güngören / İSTANBUL
- İhalenin Yapılacağı Yer: Güngören Belediye Başkanlığı Encümen Salonu
- İhale Tarihi ve Saati: 10.12.2026/10:30
2. İHALE KONUSU TAŞINMAZIN NİTELİĞİ, YERİ VE KULLANIM AMACI
- Yeri ve Niteliği: İstanbul İli, Güngören İlçesi, 560 Ada, 3 Parsel sayılı alanda yer alan "Semt Güngören" projesindeki toplam 1.708 m² kullanım alanına sahip 3 adet dükkan.
3. KİRA SÜRESİ, MUHAMMEN BEDEL VE TEMİNATLAR
- Kira Süresi: İhale onayından ve sözleşmenin imzalanmasından sonra yapılacak yer teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıldır.
- Yıllık Muhammen Kira Bedeli: 10.260.000,00 TL + KDV
- Geçici Teminat Tutarı (%3): 307.800,00 TL
- Kesin Teminat Tutarı (%6): İhale sonucu oluşan net ihale bedeli üzerinden %6 oranında alınacaktır.
- İhale Dokümanı Bedeli: 150.000,00 TL (Yüzelli Bin Türk Lirası)
4. İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENEN BELGELER
İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin aşağıdaki belgeleri ihale saatine kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur:
- Yasal İkametgâh Belgesi ve Tebligat Adresi Beyanı.
- Tüzel Kişiler İçin: Güncel Ticaret Sicil Gazetesi, vergi levhası, o yıla ait Oda Kayıt Belgesi
- Yetki Belgesi: Gerçek kişiler için noter tasdikli imza beyannamesi; tüzel kişiler için noter tasdikli imza sirküleri (vekaleten katılım halinde noter tasdikli vekaletname).
- Teminat Belgesi: Geçici teminatın yatırıldığına dair Belediye veznesi alındısı veya 2886 sayılı Kanuna uygun süresiz banka teminat mektubu.
- Güngören Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden ihale haftasında alınmış "Güngören Belediyesi'ne Borcu Yoktur" belgesi.
- Şartname Alındısı: İhale dokümanının idareden satın alındığına dair makbuz (İhaleye katılacak isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur).
5. DİĞER HUSUSLAR
- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.
Basın No: ILN02603423
#ilan.gov.tr