T.C. GÜNGÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

Mülkiyeti Güngören Belediye Başkanlığına ait olan ve aşağıda nitelikleri belirtilen "Semt Güngören" projesindeki 3 adet dükkan, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile kiraya verilecektir.

1. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

İdarenin Adı: Güngören Belediye Başkanlığı

Güngören Belediye Başkanlığı İlgili Müdürlük: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Adresi: Güven Mahallesi, Marmara Caddesi No:38 Güngören / İSTANBUL

Güven Mahallesi, Marmara Caddesi No:38 Güngören / İSTANBUL İhalenin Yapılacağı Yer: Güngören Belediye Başkanlığı Encümen Salonu

Güngören Belediye Başkanlığı Encümen Salonu İhale Tarihi ve Saati: 10.12.2026/10:30

2. İHALE KONUSU TAŞINMAZIN NİTELİĞİ, YERİ VE KULLANIM AMACI

Yeri ve Niteliği: İstanbul İli, Güngören İlçesi, 560 Ada, 3 Parsel sayılı alanda yer alan "Semt Güngören" projesindeki toplam 1.708 m² kullanım alanına sahip 3 adet dükkan.

3. KİRA SÜRESİ, MUHAMMEN BEDEL VE TEMİNATLAR

Kira Süresi: İhale onayından ve sözleşmenin imzalanmasından sonra yapılacak yer teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıldır .

İhale onayından ve sözleşmenin imzalanmasından sonra yapılacak yer teslim tarihinden itibaren . Yıllık Muhammen Kira Bedeli: 10.260.000,00 TL + KDV

Geçici Teminat Tutarı (%3): 307.800,00 TL

Kesin Teminat Tutarı (%6): İhale sonucu oluşan net ihale bedeli üzerinden %6 oranında alınacaktır.

İhale sonucu oluşan net ihale bedeli üzerinden %6 oranında alınacaktır. İhale Dokümanı Bedeli: 150.000,00 TL (Yüzelli Bin Türk Lirası)

4. İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENEN BELGELER

İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin aşağıdaki belgeleri ihale saatine kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur:

Yasal İkametgâh Belgesi ve Tebligat Adresi Beyanı.

Tüzel Kişiler İçin: Güncel Ticaret Sicil Gazetesi, vergi levhası, o yıla ait Oda Kayıt Belgesi

Güncel Ticaret Sicil Gazetesi, vergi levhası, o yıla ait Oda Kayıt Belgesi Yetki Belgesi: Gerçek kişiler için noter tasdikli imza beyannamesi; tüzel kişiler için noter tasdikli imza sirküleri (vekaleten katılım halinde noter tasdikli vekaletname).

Gerçek kişiler için noter tasdikli imza beyannamesi; tüzel kişiler için noter tasdikli imza sirküleri (vekaleten katılım halinde noter tasdikli vekaletname). Teminat Belgesi: Geçici teminatın yatırıldığına dair Belediye veznesi alındısı veya 2886 sayılı Kanuna uygun süresiz banka teminat mektubu.

Geçici teminatın yatırıldığına dair Belediye veznesi alındısı veya 2886 sayılı Kanuna uygun süresiz banka teminat mektubu. Güngören Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden ihale haftasında alınmış "Güngören Belediyesi'ne Borcu Yoktur" belgesi.

Şartname Alındısı: İhale dokümanının idareden satın alındığına dair makbuz (İhaleye katılacak isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur).

5. DİĞER HUSUSLAR

İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

Basın No: ILN02603423

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