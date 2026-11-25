ERDEK SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
2026/10 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/10 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
|1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, OCAKLAR Mahalle/Köy, 0 Ada, 1103 Parsel
Yüzölçümü : 2.381,38 m2
Kıymeti : 8.334.830,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 978 m2 mahalli üzerinde TEİAŞ lehine daimi irtifak hakkı vardır
Artırma Bilgileri
Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, OCAKLAR Mahalle/Köy, 124 Ada, 1 Parsel
Yüzölçümü : 596,17 m2
Kıymeti : 13.115.740,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, OCAKLAR Mahalle/Köy, 124 Ada, 2 Parsel
Yüzölçümü : 485,22 m2
Kıymeti : 10.674.840,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, OCAKLAR Mahalle/Köy, 193 Ada, 3 Parsel
Yüzölçümü : 402,10 m2
Kıymeti : 7.237.800,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, OCAKLAR Mahalle/Köy, 246 Ada, 3 Parsel, 5 Nolu Bağımsız Bölüm
Yüzölçümü : 113,00 m2
Arsa Payı : 1/6
Kıymeti : 5.000.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Artırma Bilgileri
Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, OCAKLAR Mahalle/Köy, 368 Parsel
Yüzölçümü : 950,00 m2
Kıymeti : 2.375.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, OCAKLAR Mahalle/Köy, 1362 Parsel
Yüzölçümü : 108,00 m2
Kıymeti : 2.700.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, OCAKLAR Mahalle/Köy, 714 Parsel
Yüzölçümü : 2.775,00 m2
Kıymeti : 6.937.500,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, OCAKLAR Mahalle/Köy, 1142 Parsel
Yüzölçümü : 2.225,00 m2
Kıymeti : 5.117.500,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, OCAKLAR Mahalle/Köy, 1147 Parsel
Yüzölçümü : 875,00 m2
Kıymeti : 2.012.500,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
15/11/2026 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02603463
#ilan.gov.tr