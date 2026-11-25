1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, OCAKLAR Mahalle/Köy, 0 Ada, 1103 Parsel

Yüzölçümü : 2.381,38 m2

Kıymeti : 8.334.830,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 978 m2 mahalli üzerinde TEİAŞ lehine daimi irtifak hakkı vardır

Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 10:32

Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 10:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2027 - 10:32

Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2027 - 10:32 2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, OCAKLAR Mahalle/Köy, 124 Ada, 1 Parsel

Yüzölçümü : 596,17 m2

Kıymeti : 13.115.740,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 11:32

Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 11:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2027 - 11:32

Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2027 - 11:32 3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, OCAKLAR Mahalle/Köy, 124 Ada, 2 Parsel

Yüzölçümü : 485,22 m2

Kıymeti : 10.674.840,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 13:36

Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 13:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2027 - 13:36

Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2027 - 13:36 4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, OCAKLAR Mahalle/Köy, 193 Ada, 3 Parsel

Yüzölçümü : 402,10 m2

Kıymeti : 7.237.800,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 14:48

Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 14:48 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2027 - 14:48

Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2027 - 14:48 5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, OCAKLAR Mahalle/Köy, 246 Ada, 3 Parsel, 5 Nolu Bağımsız Bölüm

Yüzölçümü : 113,00 m2

Arsa Payı : 1/6

Kıymeti : 5.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2026 - 10:11

Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2026 - 10:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2027 - 10:11

Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2027 - 10:11 6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, OCAKLAR Mahalle/Köy, 368 Parsel

Yüzölçümü : 950,00 m2

Kıymeti : 2.375.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2026 - 11:11

Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2026 - 11:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2027 - 11:11

Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2027 - 11:11 7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, OCAKLAR Mahalle/Köy, 1362 Parsel

Yüzölçümü : 108,00 m2

Kıymeti : 2.700.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2026 - 12:11

Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2026 - 12:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2027 - 12:11

Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2027 - 12:11 8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, OCAKLAR Mahalle/Köy, 714 Parsel

Yüzölçümü : 2.775,00 m2

Kıymeti : 6.937.500,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 10:48

Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 10:48 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2027 - 10:48

Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2027 - 10:48 9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, OCAKLAR Mahalle/Köy, 1142 Parsel

Yüzölçümü : 2.225,00 m2

Kıymeti : 5.117.500,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 11:48

Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 11:48 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2027 - 11:48

Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2027 - 11:48 10 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, OCAKLAR Mahalle/Köy, 1147 Parsel

Yüzölçümü : 875,00 m2

Kıymeti : 2.012.500,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 13:48

Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 13:48 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2027 - 13:48

Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2027 - 13:48