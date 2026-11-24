PERŞEMBE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



ESAS NO : 2026/334 Esas

KARAR NO : 2026/451

Davacı EMİNE ÖZKAN aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davalı Ali Ekşi 13859614816 adına çıkartılan tebligatların iade gelmesi nedeniyle ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.HÜKÜM:Gerekçesi Yukarıda Açıklandığı Üzere;

1-Davanın KABULÜ ile,

2-Konya ili Ilgın ilçesi Çavuşçugöl mahallesi Cilt No: 22, Hane No: 73, BSNo: 233'te nüfusa kayıtlı olan, 35123385000 TC kimlik nolu, Ali ve Emine oğlu, Pendik 05.05.2016 doğumlu Halit EKŞİ ile, aynı yer BSNo: 238'de nüfusa kayıtlı olan, 47740487258 TC kimlik nolu, Ali ve Emine kızı, Akşehir 08.032018 doğumlu Halenur EKŞİ'nin EKŞİ olan soyadlarının İPTALİ ile, küçüklerin soyadlarının ÖZKAN olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE ve nüfus kayıtlarına TESCİLİNE,

Dair, davacı asıl ve davalı nüfus temsilcisinin yüzüne karşı, diğer tarafların yokluğunda, kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere aynı derecedeki başka yer mahkemesine verilecek dilekçe ile Samsun Bölge Adliye Mahkemesi ilgili hukuk dairesine istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

İşbu ilanın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde tebliğ edilmiş sayılacağı, ilanın tebliğ yerine geçeceği hususu ilanen tebliğ olunur.20/11/2026

Basın No: ILN02602007

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