SİVEREK SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/750 Esas

KARAR NO :

Davacı SAYİM GÜMÜŞTAŞ aleyhine mahkememizde açılan Mirasçılık Belgesi İstemi davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;

Müteveffa Mehmet İBİŞ'in yasal mirasçıları tespit edilemediğinden, müteveffanın mirasçılarının işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere mahkememize müracaat etmesi aksi takdirde TMK'nın 594. maddesi gereğince mirasçıların miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceğine dair gerekli kararın yokluğunda verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.27/10/2026

Basın No: ILN02600780

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