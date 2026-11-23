NUSAYBİN SULH HUKUK MAHKEMESİ
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
T.C. NUSAYBİN SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2026/315 Esas 20/10/2026
İ L A N
İ L A N
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı şahıs hakkında Gaiplik davası açılmış olup, iş bu Gaiplik davasının duruşması 06/01/2027 günü, saat 10:40'a bırakılmıştır.Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi talep edilen YAHYA DUMAN hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
GAİPLİK İLANI
TC KİMLİK NO : 38746930022
ADI SOYADI : YAHYA DUMAN
BABA ADI :MEHMET
ANA ADI :HANIMI
DOĞUM TARİHİ : 25/01/1972
DOĞUM YERİ : NUSAYBİN
Basın No: ILN02601275
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