T.C. NUSAYBİN SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/315 Esas 20/10/2026

İ L A N

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı şahıs hakkında Gaiplik davası açılmış olup, iş bu Gaiplik davasının duruşması 06/01/2027 günü, saat 10:40'a bırakılmıştır.Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi talep edilen YAHYA DUMAN hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

GAİPLİK İLANI

TC KİMLİK NO : 38746930022

ADI SOYADI : YAHYA DUMAN

BABA ADI :MEHMET

ANA ADI :HANIMI

DOĞUM TARİHİ : 25/01/1972

DOĞUM YERİ : NUSAYBİN

Basın No: ILN02601275

#ilan.gov.tr