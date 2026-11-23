KAYSERİ 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



ESAS NO : 2024/301 Esas

Davacı Sabiha Kaftanoğlu tarafından davalılar Nesrin Bakırtaş ve Orhan Orhan aleyhine açılan Tasarrufun İptali (TBK M. 19'dan Kaynaklanan Tasarrufun İptali) davasında davalı Orhan Orhan'ın adresinin araştırılması için yazılan müzekkerelerden sonuç alınamadığından davalı Orhan Orhan'a bilirkişi raporu ilanen tebliğine karar verilmiş olup, fen bilirkişi raporunda; Filli zeminde 10024 ada 3 nolu parsel üzerinde müştemilatların ve ahır olarak kullanıldığı, fiili zeminde 8961 ada 20 nolu parselin üzerinde enerji nakil hattına ait direk bulunduğunun, inşaat mühendisi bilirkişi raporunda; Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Ertuğrulgazi Mah. 8961 ada, 20 parsel sayılı taşınmaz Direk Yeri vasfında, 49 m² yüz ölçümlü taşınmazda iptali talep edilen 249/3200 hissenin; dava tarihi olan 14.09.2024 tarihindeki değeri 5.337,94 TL, Devir tarihi olan 16.05.2017 tarihindeki değeri 467,76 TL, 19 parsel, (imar uygulaması sonucu 10024 ada, 3 parsel olmuştur. 10.856,39 m² yüz ölçümüne sahip arsa vasfındaki taşınmazda iptali talep edilen 249/3200 hissenin; dava tarihi 14.09.2024 tarihi ile değeri 1.438.739,20 TL, devir tarihi olan 16.05.2017 tarihindeki değeri 126.076,14 TL olduğunun belirtildiği hazırlanan ilanın yayınlandığı tarihten itibaren Tebligat Kanunu'nun 31.maddesi gereğince 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, 'HMK'nun 122. maddesi uyarınca tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, bir sonraki duruşma gün ve saati (18/02/2027 saat 10:55) hususu dahili davalı ORHAN ORHAN'a (TC:380*****298) ilanen tebliğ olunur.19/11/2026

Basın No: ILN02601462

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