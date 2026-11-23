T.C. İZMİR 13. SULH HUKUK MAHKEMESİ



ESAS NO : 2023/295 Esas

Mahkememizde açılan Mirasçılık Belgesi İstemi davasının yapılan yargılamasında; Nazimet ve Fatma'nın ve tapuda ismi geçen Hanım KÜRTOĞLU'nun mirasçılarının bulunup bulunmadığı bilinmediğinden;TMK.nun 594/1 maddesi gereğince miras bırakanın mirasında hak iddia edenlerin 1 ay ara ile 2 kez yayımlanacak işbu ilanın son ilan tarihinden itibaren 1 yıl içinde mirasçılık sıfatlarını gösterir belgeleri ile birlikte mahkememize başvurmaları, ilan süresi içinde başvuran olmadığı ve hiç bir mirasçı tespit edilemediği takdirde mirasçıların miras sebebi ile istihkak davası açma hakları saklı kalmak kaydı ile TMK. Nun 594/2 maddesi gereğince mirasın devlete intikal edeceği ilan olunur.

Basın No: ILN02575348

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