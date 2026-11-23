BANAZ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/278 Esas

DAHİLİ DAVALI : SİBEL ERGÜL ; RIZA ve LEMAN kızı 23/03/1979 Hofheim / ALMANYA

doğumlu

Davacı ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonucu ;

HÜKÜM :

Davanın KABULÜNE,

1-a-Dava konusu Uşak ili Banaz ilçesi Hatıplar Köyü 123 ada 495 parsel sayılı taşınmazın fen bilirkişisinin 27.02.2025 tarihli raporu ve ekindeki krokide IRT harfleriyle belirtilen 154,70 m2 yüzölçümlü kısmı üzerinde MALİYE HAZİNESİ lehine daimi İRTİFAK HAKKI TESİSİNE ve bu irtifakın TAPUYA (TAPU SİCİLİNİN BEYANLAR HANESİNE) TESCİLİNE,

1-b-Dava konusu, Uşak ili Banaz ilçesi Hatıplar Köyü 123 ada 496 parsel sayılı taşınmazın davalılar adına olan tapu kaydının iptali ile MALİYE HAZİNESİ adına tüm takyidatlardan ari olarak TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,

1-c-Dava konusu, Uşak ili Banaz ilçesi Hatıplar Köyü 123 ada 512 parsel sayılı taşınmazın davalılar adına olan tapu kaydının iptali ile MALİYE HAZİNESİ adına tüm takyidatlardan ari olarak TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,

1-ç-Dava konusu, Uşak ili Banaz ilçesi Hatıplar Köyü 123 ada 510 parsel sayılı taşınmazın davalılar adına olan tapu kaydının iptali ile MALİYE HAZİNESİ adına tüm takyidatlardan ari olarak TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,

2-Dava konusu Uşak ili Banaz ilçesi Hatıplar Köyü 123 ada 495 parsel sayılı taşınmazın irtifak kamulaştırma bedeli 2.061,83-TL, Uşak ili Banaz ilçesi Hatıplar Köyü 123 ada 496 parsel sayılı taşınmazın mülkiyet kamulaştırma bedeli 683.457,9‬0-TL, Uşak ili Banaz ilçesi Hatıplar Köyü 123 ada 512 parsel sayılı taşınmazın mülkiyet kamulaştırma bedeli 56.303,27-TL, Uşak ili Banaz ilçesi Hatıplar Köyü 123 ada 510 parsel sayılı taşınmazın mülkiyet kamulaştırma bedeli 5.231,04-TL olmak üzere toplam kamulaştırma bedelinin 747.054,04‬-TL olduğunun TESPİTİNE,

3-Tespit edilen kamulaştırma bedelinin, tapu kaydında ipotek, haciz gibi yüklerin bulunması halinde bunların parasal karşılığı ve ilgilileri gözetilmek suretiyle, Ayten Baştürk dışındaki davalılara tapudaki hisseleri oranında derhal ödenmesine, bu hususta ilgili banka şubesine müzekkere yazılmasına,

4-01.08.2023 tarihli 32266 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 05.04.2023 tarihli ve 2022/83 esas 2023/69 karar sayılı kararı ile 04.11.1983 tarihli 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 24.04.2001 tarihli ve 4650 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle değiştirilen 10 uncu maddesine 11.04.2013 tarihli 6459 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle eklenen dokuzuncu fıkrasının iptal edildiği gözetilerek; tespit edilen kamulaştırma bedeline dava tarihi olan 10.10.2024 tarihinden karar tarihi olan 08.07.2025 tarihine kadar kamu alacaklarına uygulanacak en yüksek faiz işletilmesine,

5-27/02/2025 tarihli fen bilirkişisi raporu ve eklerinin kararın eki sayılmasına,

6-Karar özeti ile fen bilirkişi raporu ve eklerinin İİK m.28 gereğince Tapu Müdürlüğüne gönderilmesine,

7-Davacı idare harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,

8-2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 29. maddesi gereğince yargılama giderlerinin davacı idare üzerinde bırakılmasına,

9-Artan avans bakiyesi bulunması halinde karar kesinleştiğinde ilgilisine iadesine,

10-Davalı Elif Arslan, Leman Ergül ve Nuray Köprüce avukat ile temsil edildiğinden hüküm tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca hesaplanan 30.000,00-TL vekalet ücretinin davacı kurumdan alınarak adı geçen davalılara ÖDENMESİNE,

Dair, davalı vekilinin yüzüne karşı, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca tescil yönünden kesin, bedel yönünden ise, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren iki (2) haftalık yasal süre içerisinde Denizli Bölge Adliye Mahkemesi ilgili hukuk dairesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere Türk Milleti Adına karar karar verilmiş olup,

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 23/10/2026

Basın No: ILN02601756

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