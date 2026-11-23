T.C AMASYA 1.AİLE MAHKEMESİ



ESAS NO : 2026/224 Esas



DAVALI TOLGA DEMİR-15962778140

Davacı Pınar Sarı-13980029114 tarafından aleyhinize açılan Tanıma Tenfiz davasının yapılan yargılamasında; Mahkemece dava dilekçesinde belirtilen adrese dava dilekçesini bildirir davetiye çıkarılmış olup, belirtilen adreste ikamet etmediğinizden bahisle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.Davacı vekilinin, mahkememize verdiği 18/07/2026 tarihli dilekçesi ile; müvekkili ile davalının 12/05/2018 tarihinde Almanya'da evlendiklerini, bu evlilik nedeniyle uluslararası evlenme belgesi düzenlendiğini, ancak tarafların evlilik işlemlerini bugüne kadar Türkiye makamlarına bildirmediğini ve nüfus kütüğüne tescilinin sağlanmadığını, tarafların Schftzingen Aile Mahkemesinin 2F 224/22 sayılı ilamı ile boşandıklarını, söz konusu boşanma kararının 16/06/2023 tarihinde kesinleştiğini, Alman Mahkemesi tarafından verilen boşanma kararının, Türk kamu düzenine aykırılık teşkil etmediğini, tenfiz ve tanıma şartlarının tamamına haiz olduğunu, bu nedenlerle öncelikle müvekkili ile davalının Almanya da gerçekleşen evliliklerinin Türkiye Nüfus Kütüğüne Tescilini ve tanınmasını, evliliğin tescili ile birlikte Schftzingen Aile Mahkemesinin 2F 224/22 sayılı 16/06/2023 kesinleşme tarihli boşanma kararının Türkiye'de tanınmasını ve Tenfizine karar verilmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa bırakılmasını talep ve dava etmiştir.

HMK.317 maddesi gereğince dava dilekçesinin tarafınıza tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde davaya karşı cevaplarınızı HMK'nun 129 maddesinde belirtilen şekilde sunmanız, süresi içerisinde cevap dilekçesi sunmadığınız takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız İHTAR olunur.05/11/2026

Basın No: ILN02601557

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