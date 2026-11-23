ADIYAMAN 1. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/149 Esas

KARAR NO : 2025/682 Karar

Davacı Hene MUHAMMED ile davalı Adil OSMAN mahkememizde açılan Boşanma davası nedeniyle;

Davalı Adil OSMAN'ın Adıyaman İli Merkez İlçesi Maloğlu Mezrası Geçici Barınma Merkezi D Mahallesi Konteyner No:87 Merkez /ADIYAMAN adresi olduğu bildirdiği ancak tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla,

HÜKÜM :

"1-Davanın KABULÜ ile: Suriye uyruklu 99614239722 yabancı kimlik numaralı Abdullah ve Hatice kızı HENE MUHAMMED ile 99044195810 yabancı kimlik numaralı Salih ve Kamile oğlu ADİL OSMAN'ın TMK'nın 166/1 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

2-Müşterek çocuklar 99650231544 yabancı kimlik numaralı EMİNE OSMAN, 99614456532 yabancı kimlik numaralı AHMED OSMAN, 99723652924 yabancı kimlik numaralı ABDURRAHMAN OSMAN ve 99960992418 yabancı kimlik numaralı YUNUS OSMAN'ın velayetlerinin davacı anneye verilmesine,

3-Müşterek çocuklar lehine ayrı ayrı 1.500,00'er TL iştirak nafakasının dava tarihinden geçerli olmak üzere davalıdan alınarak davacıya verilmesine ve işbu nafakaların her yıl ÜFE oranında düzenli olarak artışına, Mahkememizce 23/09/2025 tarihli ara karar ile takdir edilen tedbir nafakasının tahsilde tekerrür oluşturmamak üzere infaz aşamasında gözetilmesine,

4-Davacı yararına 2.000,00 TL yoksulluk nafakasının dava tarihinden geçerli olmak üzere davalıdan alınarak davacıya verilmesine ve işbu nafakaya her yıl ÜFE oranında düzenli olarak artışına,

Dair, davacı ve vekilinin yüzüne karşı, HMK'nın 341/2 ve 345'nci maddesi uyarınca gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren İKİ HAFTALIK süre içerisinde Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi nezdinde İSTİNAF yasa yolu AÇIK olmak üzere Türk Milleti Adına verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı." hususu tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 17/11/2026

Basın No: ILN02600884

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