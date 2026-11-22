Örnek No:55*

T.C.

KÜÇÜKÇEKMECE

5. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/5 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/5 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul ili Avcılar ilçesi Avcılar Mahallesi 4323 parsel sayılı, 2/100 arsa paylı, B Blok, 3. Kat 13 nolu Çatı Arası Piyesli Daire; Taşınmazın bulunduğu parsel üzerindeki A Blok, bölgenin ana arter ulaşım yolu olan, Dr. Sadık Ahmet Caddesine cepheli, B Blok ise Caddeye 2. bina olup merkezi konumludur. Ana taşınmazda 1 adet asansör bulunmaktadır. Bina içinde, bina girişi, merdiven basamakları, kat sahanlıkların zeminleri, mermer kaplamalıdır. Isıtma sistemi doğalgazlıdır. Bina yaklaşık 34 yaşındadır. B Blok- 13 no'lu bağımsız bölüm çatı arası piyesli daire, onaylı mimari projesinde, binanın 3. Katında, Net:147 m² (Brüt:184 m²) alanda, salon, 3 oda, mutfak, hol, koridor, banyo, wc, duş, 3 balkon hacimlerinden, çatı katında, Net:25 m² (Brüt:28 m²) alanlı çatı piyesi, duş-wc hacimlerinden ibarettir. Konu taşınmazın net alanına dahil edilmeyen 3 adet balkonu toplamda 18 m² alanlıdır. Konu taşınmaz mimari projesine göre, toplam, Net:172 m² (Brüt:212 m²) alanlı, 3+2 niteliklidir. Konu taşınmazın çatı katı, proje hilafında, yaklaşık olarak Net:55 m² (Brüt:92 m²) alana büyütülmüş, bu alanda, salon+mutfak, 2 oda, banyo ile teras hacimleri oluşturulmuştur. Taşınmazın çatı terası yaklaşık olarak 30 m² alanlıdır. Taşınmazın 3. Normal katı, 3+1, çatı katı, 2+1 nitelikli olup konu taşınmaz mevcutta, 5+2 niteliklidir. Taşınmaz, mevcutta, toplam Net:202 m² (Brüt:276 m²) alanlıdır. İç mekânlarında, yaşam hacimlerinde zeminler, ahşap parke döşemelidir. Islak hacimlerin zeminleri, seramik döşemelidir. Yaşam hacimlerinde, duvarlar, saten boyalı, tavanları, kartonpiyerlidir.

Taşınmazın İmar Durumu : Avcılar İlçesi, Denizköşkler Mahallesi, 24 Pafta, 4323 parsel sayılı yer, 1/1000 ölçekli, 28.08.2008 tasdik tarihli, Avcılar (Güney) Uygulama İmar Planında, ön bahçe: 4 metre, arka bahçe: 4 metre, yan bahçe:3 metre, ikiz nizam, 4 kat yapılaşma şartlarında, "Konut" Alanında kalmaktadır.

Adresi : Denizköşkler Mah. Dilek Sokak Gülizar Balaban Apt A-2 Blok No:3 Daire 10 Avcılar /İstanbul

Yüzölçümü : 2.940,23 m2

Arsa Payı : 2/100

Kıymeti : 6.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Haciz, Satışa arz, TEK lehine kira şerhi, Aile Konutu Şerhi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/01/2027 - 14:52

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/01/2027 - 14:52 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/02/2027 - 14:52

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/02/2027 - 14:52

19/11/2026(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02602154

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