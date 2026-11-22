4.4.1.

1. KISIM ARITMA SİSTEMLERİ: Kamu, Üniversite veya Özel Sektörde gerçekleştirilmiş ve tek sözleşmeye bağlanmış; Arıtma Sistemleri tamir, bakım, onarım hizmetleri kabul edilecektir.

2. KISIM ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDİVEN SİSTEMLERİ: Kamu, Üniversite veya Özel Sektörde gerçekleştirilmiş ve tek sözleşmeye bağlanmış; Asansör Sistemleri tamir, bakım, onarım hizmetleri olarak kabul edilecektir.

3. KISIM AYDINLATMA OTOMASYON SİSTEMİ: Kamu, Üniversite veya Özel Sektörde gerçekleştirilmiş ve tek sözleşmeye bağlanmış; Aydınlatma, Elektrik Sistemleri tamir, bakım, onarım hizmetleri kabul edilecektir.

4. KISIM IT PANO VE AMELİYATHANE KONTROL PANELİ: Kamu, Üniversite veya Özel Sektörde gerçekleştirilmiş ve tek sözleşmeye bağlanmış; Elektrik Sistemleri, IT Pano ve Ameliyathane Pano Sistemleri tamir, bakım, onarım hizmetleri olarak kabul edilecektir.

5. KISIM JENERATÖR SİSTEMLERİ: Kamu, Üniversite veya Özel Sektörde gerçekleştirilmiş ve tek sözleşmeye bağlanmış; Jeneratör Sistemleri tamir, bakım, onarım hizmetleri olarak kabul edilecektir.

6. KISIM MEKANİK OTOMASYON SİSTEMLERİ: Kamu, Üniversite veya Özel Sektörde gerçekleştirilmiş ve tek sözleşmeye bağlanmış; Otomasyon Sistemleri tamir, bakım, onarım hizmetleri olarak kabul edilecektir.

7. KISIM MERKEZİ TV İSTEMİ: Kamu, Üniversite veya Özel Sektörde gerçekleştirilmiş ve tek sözleşmeye bağlanmış; Merkezi TV ve Sistemleri tamir, bakım, onarım hizmetleri olarak kabul edilecektir.

8. KISIM OTOMATİK KAPI SİSTEMLERİ: Kamu, Üniversite veya Özel Sektörde gerçekleştirilmiş ve tek sözleşmeye bağlanmış; Otomatik Kapı Sistemleri tamir, bakım, onarım hizmetleri olarak kabul edilecektir.

9. KISIM TELEFON SANTRALLERİ VE ACİL KOD SİSTEMİ: Kamu, Üniversite veya Özel Sektörde gerçekleştirilmiş ve tek sözleşmeye bağlanmış; Telefon Santrali sistemleri tamir, bakım, onarım hizmetleri olarak kabul edilecektir.

10. KISIM UPS (KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI) SİSTEMLERİ: Kamu, Üniversite veya Özel Sektörde gerçekleştirilmiş ve tek sözleşmeye bağlanmış; Kesintisiz Güç Kaynağı Sistemi, UPS Sistemleri tamir, bakım, onarım hizmetleri olarak kabul edilecektir.

11. KISIM KAZAN, BRÜLÖR, POMPA, BASINÇLANDIRMA VE ISI TRANSFER SİSTEMLERİ: Kamu, Üniversite veya Özel Sektörde gerçekleştirilmiş ve tek sözleşmeye bağlanmış; Kazan, Brülör, Genleşme Tankı, Eşanjör, Akümülasyon Tankı, Pompa, Basınçlandırma veya Isı Transfer Sistemlerinden birine veya birkaçına ait tamir, bakım , onarım hizmetleri kabul edilecektir.

12. KISIM İKLİMLENDİRME, HAVALANDIRMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ: Kamu, Üniversite veya Özel Sektörde gerçekleştirilmiş ve tek sözleşmeye bağlanmış; İlklimlerndirme, Havalandırma veya Soğutma sistemlerinden birine veya birkaçına ait tamir, bakım, onarım hizmetleri olarak kabul edilecektir.

13. KISIM SU DEPOLARI: Kamu, Üniversite veya Özel Sektörde gerçekleştirilmiş ve tek sözleşmeye bağlanmış; Su Depoları Sistemleri tamir, bakım, onarım hizmetleri olarak kabul edilecektir.

14. KISIM YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİ (TRAFO, KOMPANZASYON, PARATONER VE TOPRAKLAMA) SİSTEMLERİ: Kamu, Üniversite veya Özel Sektörde gerçekleştirilmiş ve tek sözleşmeye bağlanmış; Yüksek Gerilim Tesisleri veya Trafo Sistemleri tamir, bakım, onarım hizmetleri olarak kabul edilecektir.

15. KISIM YANGIN ALGILAMA, İHBAR VE ALARM SİSTEMLERİ: Kamu, Üniversite veya Özel Sektörde gerçekleştirilmiş ve tek sözleşmeye bağlanmış; Yangın Algılama Sistemi sistemleri tamir, bakım, onarım hizmetleri olarak kabul edilecektir.

16. KISIM MERKEZİ MEDİKAL GAZ ÜRETİM, DEPOLAMA, DAĞITIM VE TAHLİYE SİSTEMLERİ: Kamu, Üniversite veya Özel Sektörde gerçekleştirilmiş ve tek sözleşmeye bağlanmış; Medikal Gaz Sistemleri tamir, bakım, onarım hizmetleri olarak kabul edilecektir.