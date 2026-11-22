İSTANBUL BAHÇELİEVLER DEVLET HASTANESİ
İSTANBUL BAHÇELİEVLER DEVLET HASTANESİ
2027 YILI TEKNİK BİRİM PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI
2027 Yılı Teknik Birim Periyodik Bakım Onarım Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
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İhale Kayıt Numarası (İKN)
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2026/2328674
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1- İdarenin
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1.1. Adı
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:
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İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL BAHÇELİEVLER DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ
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1.2. Adresi
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:
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Kocasinan Merkez Mahallesi Karadeniz Caddesi No:48 Bahçelievler/İSTANBUL BAHÇELİEVLER/İSTANBUL
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1.3. Telefon numarası
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:
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02124967000
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1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası
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:
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https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhalenin
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2.1. Tarih ve Saati
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:
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16.12.2026- 10:30
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2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres
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:
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Kocasinan Merkez Mah. Karadeniz Cad. No: 48 D Blok 6. Kat Satın Alma Birimi Bahçelievler/İSTANBUL
3- İhale konusu hizmet alımının
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3.1 Adı
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2027 Yılı Teknik Birim Periyodik Bakım Onarım Hizmet Alımı
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3.2. Niteliği, türü ve miktarı
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5 Kısım Hizmet Alımı
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3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer
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Kocasinan Merkez Mah. Karadeniz Cad. No: 48 D Blok 6. Kat Satın Alma Birimi Bahçelievler/İSTANBUL
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3.4. Süresi/teslim tarihi
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İşe başlama tarihinden itibaren 12(Onİki) aydır
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3.5. İşe başlama tarihi
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Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde işe başlanacaktır.
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4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
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Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.
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4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
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4.3.1. Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
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4.3.2. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri:
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Hizmet Yeterlilik
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4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
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4.4.1.
Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş ve tek sözleşmeye bağlanmış her türlü teknik sistemlerin tamir, bakım , onarım hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,78
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Basın No: ILN02602348
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