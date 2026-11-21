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T.C. İSTANBUL ANADOLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/411

DAVALI : MUZAFFER AGIL

Davacı Türkiye Vakıflar Bankası TAO tarafından aleyhinize açılan tasarrufun iptali davasının yapılan yargılamasında, mahkememizce dava dilekçesinde bildirilen adrese dava dilekçesi ve duruşma gününün usulüne uygun olarak tebliğ edilemediği, mernis adresinin kayıtlı olmadığı, bilahare Kayseri Açık Ceza İnfaz Kurumuna yazılan müzekkereye kişinin firar etmesi nedeniyle tebligat işlemlerinin yapılamadığının bildirildiği göz önüne alınarak dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili12/9/2026 tarihli dava dilekçesi ile özetle, İİK 281 ve devamı maddeleri uyarınca Kayseri, Kocasinan, Pervane mah., 5488 ada, 1 parsel, 40 nolu bağımsız bölüm ile ilgili Hatice Agıl'a yapılan 26/6/2025 tarihli tasarrufun iptaline ve taşınmazın cebren sattırılması suretiyle icra dosyasındaki alacağın tahsilinin sağlanması konusunda yetki verilmesine karar verilmesi talebinde bulunduğu görülmüştür.

Durusma Günü: 2/2/2027 günü saat 09:55 olup, duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, duruşma gün ve saatinde sulh için hazırlık yapmanız, sadece karşı tarafın duruşmaya gelerek yargılamaya devam etmesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar ve dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02601281

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