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T.C. İSTANBUL 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/420 Esas HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan Miras bırakan GÖK TANJU GÖKER'ın mirasçıların tamamı bilinmediğinden, mirasçısı bulunup bulunmadığı, murisin varsa mirasçılarının 1 ay içinde mirasçılık sıfatlarını mahkememize bildirmeleri aksi takdirde TMK.'nun 594. md. gereğince mirasçıların miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın hazineye kalma ihtimaline binaen, mirasçıların 1 yıl içerisinde mahkememize başvurması hususu ilanen tebliğ olunur. 06.11.2026

GAİP TC KİMLİK NO : 46030329322

ADI SOYADI : GÖK TANJU GÖKER

BABA ADI : HÜSEYİN

ANA ADI : SERVET

DOĞUM TARİHİ : 30/06/1934

DOĞUM YERİ : ESKİŞEHİR

ÖLÜM TARİHİ : 02/10/2025

Basın No: ILN02600668

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