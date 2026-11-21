T.C. İSTANBUL 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
Sayı : 2026/420 Esas HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan Miras bırakan GÖK TANJU GÖKER'ın mirasçıların tamamı bilinmediğinden, mirasçısı bulunup bulunmadığı, murisin varsa mirasçılarının 1 ay içinde mirasçılık sıfatlarını mahkememize bildirmeleri aksi takdirde TMK.'nun 594. md. gereğince mirasçıların miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın hazineye kalma ihtimaline binaen, mirasçıların 1 yıl içerisinde mahkememize başvurması hususu ilanen tebliğ olunur. 06.11.2026
GAİP TC KİMLİK NO : 46030329322
ADI SOYADI : GÖK TANJU GÖKER
BABA ADI : HÜSEYİN
ANA ADI : SERVET
DOĞUM TARİHİ : 30/06/1934
DOĞUM YERİ : ESKİŞEHİR
ÖLÜM TARİHİ : 02/10/2025
Basın No: ILN02600668
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