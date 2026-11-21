T.C.

GEDİZ

SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/1014 Esas 11.08.2026

İLAN METNİ

Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetname Açılması (Noter) davasında mirasçılardan 25......................26 TC kimlik numaralı mirasçı Mehmet Kıcıroğlu'nun adresine birçok kez denenmesine rağmen tebligat yapılamaması ve tüm araştırmalara rağmen tebliğ edilecek adresinin tespit edilememesi nedeniyle adı geçenmirasçıya vasiyetname ve rücu belgesi ilanen tebliğ suretiyle tebliğ edilmiş olduğundan mahkememizce verilen 12/06/2026 tarih 2025/1014 Esas 2026/663 Karar sayılıGerekçeli Kararı ile"30203093820 T.C. Kimlik nolu Mediha Yapar'aaitGediz Noterliğince düzenlenen 19/11/1986 tarih ve 12942 yevmiye numaralı düzenleme şeklinde VASİYETNAMENİN ve 25/08/2000 tarih ve 6172 yevmiye sayılı VASİYETNAMEDEN RÜCU BELGESİNİNAÇILIP OKUNMUŞ SAYILMASINA, Vasiyetnameyi kabul etmediğiniz takdirde tebliğden itibaren 1 ay içerisinde vasiyetnameye karşı ilgili mahkemesinde TMK 598/1 gereği itiraz etmediğiniz takdirde lehine tasarrufta bulunanlara istemleri halinde mirasçılık belgesi verileceğinin, tebliğ tarihinden itibaren TMK'nın 559/1. maddesine göre iptal davası açma, TMK'nın 571/1. maddesi gereğince tenkis davası açma, TMK'nın 606/2. maddesi gereğince vasiyetname ile atanmış mirasçılar yönünden mirası red süresinin başlayacağının/başladığının mirasçılara İHTARINA" şeklindeki kararın,

İş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, ilanen tebligatın yapılmış sayıldığı tarihten itibaren "Bu karara karşı kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde yetkili Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'nce incelenmek üzere istinaf yoluna başvurulabileceğine, istinaf talebinin mahkememize verilmek veya mahkememize gönderilmek üzere bir dilekçe verilmesi ile mümkün ve geçerli olacağı" ihtar ve tebliğ olunur.

Basın No: ILN02600572

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