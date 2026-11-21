T.C.

BAKIRKÖY 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2026/225 Esas 22/10/2026

İLAN METNİ

Davacılar Fadime Delibaş, Nureyna Ceren Delibaş tarafından davalı Bülent Delibaş aleyhine açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasında yurt dışı adresine tebligat gönderilmiş ise de tebligatın tebliğ edilemeden iade döndüğü, adres araştırmasında da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalı Sediye ve Hacı Bayram'dan olma 06/04/1979 doğumlu Bülent Delibaş'ın duruşmanın bırakıldığı 24/02/2027 günü saat: 10:10'da Bakırköy 10. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin duruşma salonunda hazır bulunması ya da kendisini bir vekille temsil ettirmesi, belirtilen gün ve saatte hazır bulunmadığı ya da kendisini bir vekille temsil ettirmediği takdirde davaya yokluğunda devam edileceği ve karar verileceği hususu tebligat yerine geçerli olmak üzere ilan olunur.

Basın No: ILN02601240

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