İSTANBUL SULTANGAZİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ BAŞHEKİMLİĞİ
İSTANBUL SULTANGAZİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ BAŞHEKİMLİĞİ
BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR
2027 YILI 12 AYLIK MALZEMELİ PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMET ALIMI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
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İhale Kayıt Numarası (İKN)
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:
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2026/2307970
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1- İdarenin
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1.1. Adı
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:
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İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SULTANGAZİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ
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1.2. Adresi
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:
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50. Yıl Mahallesi, Mevlana Cad. A-2 Cd., 34265 Sultangazi/İstanbul SULTANGAZİ/İSTANBUL
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1.3. Telefon numarası
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:
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02124755065
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1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası
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:
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https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhalenin
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2.1. Tarih ve Saati
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:
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15.12.2026 - 10:30
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2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres
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:
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Sultangazi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Satınalma Birimi
3- İhale konusu hizmet alımının
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3.1 Adı
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:
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2027 YILI 12 AYLIK MALZEMELİ PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMET ALIMI İŞİ
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3.2. Niteliği, türü ve miktarı
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:
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101 KALEM
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3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer
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:
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SULTANGAZİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ
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3.4. Süresi/teslim tarihi
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İşe başlama tarihi 01.01.2027, işin bitiş tarihi 31.12.2027
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3.5. İşe başlama tarihi
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01.01.2027
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
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4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
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Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.
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4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
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4.3.1. Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
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4.3.2 Kalite ve Standarda ilişkin belgeler:
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Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. İsteklilerden bu bilgilerin tevsik edilmesinin istenilmesi halinde, söz konusu belgelerin, bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeye ilişkin bilgiyi belirtmesi yeterlidir.
Bu maddede istenen standarda ilişkin diğer belgelere ait bilgiler:
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4.3.3. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri:
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Asansör yüklenici / bakımcı firması ''Asansör Monte Eden veya Üretici'' firma olduğunu gösteren belge sahibi olacaktır (H modül, G modül v.b.) Bakım yapacak olan asansör firması Türk Standartları Enstitüsünden alınmış TSE-HYB 12255 belgesi
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4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
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4.4.1.
Özel, üniversite ve devlet hastaneleri ile diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirilmiş ve tek sözleşmeye bağlanmış Teknik Sistemlerin Periyodik Bakım Onarımı Hizmet Alımı veya Teknik Destek Hizmet Alımı veya Hastane Teknik Sistemlerinin/Cihazlarının Bakım Onarımı benzer iş olarak kabul edilecektir. Sadece personel alımına ait gerçekleştirilen işler benzer iş olarak kabul edilmeyecektir.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,78
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
Basın No: ILN02600656
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