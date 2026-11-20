T.C. VAN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2025/2001 Esas

AYTEKİN TUNÇER ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MEHMET ZEKİ ORAL gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.GAİP TC KİMLİK NO : 33433709080

ADI SOYADI : MEHMET ZEKİ ORAL

BABA ADI : MUHİTTİN

ANA ADI : ŞADİYE

DOĞUM TARİHİ : 01/07/1924

DOĞUM YERİ : VAN

Basın No: ILN02599592

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