VAN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
T.C. VAN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2025/2001 Esas
AYTEKİN TUNÇER ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MEHMET ZEKİ ORAL gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.GAİP TC KİMLİK NO : 33433709080
ADI SOYADI : MEHMET ZEKİ ORAL
BABA ADI : MUHİTTİN
ANA ADI : ŞADİYE
DOĞUM TARİHİ : 01/07/1924
DOĞUM YERİ : VAN
Basın No: ILN02599592
#ilan.gov.tr