T.C. PASİNLER ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda ekli listede yer alan taşınmazların 11.02.2025 tarihli Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisi'nin137 sayılı kararı ile "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" alanı içerisine alındığı ve kamulaştırılmasına karar verildiği; kamulaştırma bedelinin tespiti amacıyla Mahkememizin 2026/211 Esas sayılı dosyalarının açıldığı, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.18.11.2026

İLİ: ERZURUM İLÇESİ: PASİNLER

S. No Esas No Mahallesi Maliki Ada Parsel Yüz Ölçümü(m²) Vasfı 1 2026/211 Erzurumkapı Elanur Akkuzu 891 4

5

10 204,79

246,03

130.35 Kargir Ev

Kargir Ev ve Arsa

Kargir Ev ve Arsa

Basın No:ILN02600467

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