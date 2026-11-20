PASİNLER ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
T.C. PASİNLER ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda ekli listede yer alan taşınmazların 11.02.2025 tarihli Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisi'nin137 sayılı kararı ile "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" alanı içerisine alındığı ve kamulaştırılmasına karar verildiği; kamulaştırma bedelinin tespiti amacıyla Mahkememizin 2026/211 Esas sayılı dosyalarının açıldığı, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.18.11.2026
İLİ: ERZURUM İLÇESİ: PASİNLER
|S. No
|Esas No
|Mahallesi
|Maliki
|Ada
|Parsel
|Yüz Ölçümü(m²)
|Vasfı
|1
|2026/211
|Erzurumkapı
|Elanur Akkuzu
|891
|4
5
10
|204,79
246,03
130.35
|Kargir Ev
Kargir Ev ve Arsa
Kargir Ev ve Arsa
Basın No:ILN02600467
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