İZMİR BORNOVA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
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BORNOVA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
İLAN
Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Bornova Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Bornova Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
|Vergi No
|TC Kimlik
No
|Soyad Ad/Unvanı
|Adres
|Vergi Dönemi
|Ana
Vergi
Kodu (*)
|Ana Takip Dosya No
|Takip Dosya No
|Vergi Aslı
Borcu
Toplamı
|Toplam Borç
|709***985
|234*****344
|ABDULSAMET CAN ÖZTÜRK
|Mansuroğlu Mah. 286/1 Sk. Kapı No:13 Daire No:43 Bayraklı/ İzmir
|2021-2022-2023-2024-2025
|KV-KGV-KDV-GSTP-ÖUCZ-KAB.İPC-DV
|2026031066KFZ0000001
|2026031014KGK0000004
|4.399.272,04 TL
|4.399.272,04 TL
|937***001
|136*****196
|BAYRAM YARALIOĞLU
|Dutlu Mah. Dutlu Cad. Kapı No:5 Daire No: Akören /Konya
|2022-2023
|KV-KGV-KDV
|2025052366KFb0000003
|2025052314KGM0000015
|3.893.228,60 TL
|3.893.228,60 TL
Basın No: ILN02599176
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