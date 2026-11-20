İLAN T.C. HİLVAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/648 Esas

Davacı TEDAŞ ile Davalılar Vedat Kalender ve diğerleri arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma ( Bedel Tespiti ve Tescil ) davası nedeniyle;

Davalı T.C: 67201177146 numaralı Mahmut Nedim ve Sebihe'den olma 25/09/1968 doğumlu Vedat Kalender'in açık adresinin tespit edilemediği gibi herhangi bir tebligatında yapılamadığı anlaşılmakla; duruşma günü olan 16/02/2027 günü saat 11:35' te mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunmanız, dava dilekçesine karşı 2 haftalık kesin süre içerisinde 2 suret halinde cevap ve delillerini bildirmesi, HMK 194. Maddesi uyarınca hangi delilin hangi vakıanın ispatı için gösterildiğini açıklaması, 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap ve delillerini bildirmediği takdirde davacı tarafın iddialarını inkar etmiş sayılacağı dava dilekçesi tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02599700

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