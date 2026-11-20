T.C. BİGA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU



2026/137 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/137 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

2 No'lu taşınmazın tapu kaydı ve özellikleri: Çanakkale İli Biga İlçesi Balıklıçeşme Köyü, Bayır mevkii, 202 ada 55 parsel, 12.327,67 m² yüzölçümlü, tarla vasfında taşınmaz. Parsel topoğrafik yönden hafif eğimli, kadastral yolu yoktur, makinalı tarıma elverişli, sulu tarım arazisidir. Mülga Balıklıçeşme Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı sınırları dışında kaldığı ve Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda "Tarım Alanı" lejantında kaldığı tespit edilmiş olup, Çevre Düzeni Planı plan notları geçerlidir.

Kaydındaki Şerhler: Diğer : 1- 6200 Sayılı Kanunun Ek 9. Maddesi gereğince arazi toplulaştırma kapsamındadır.

Kıymeti: 7.643.155,40 TL=KDV Oranı: %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 11:46-Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 11:46-umuma açık 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/02/2027 - 11:46-Bitiş Tarih ve Saati : 10/02/2027 - 11:46-umuma açık

5 No'lu taşınmazın tapu kaydı ve özellikleri: Çanakkale İli Biga İlçesi Balıklıçeşme Köyü Köyaltı Mevkii, 210 ada 8 parsel, 6.656,51 m² yüzölçümlü, Bağ ve tarla vasıflı taşınmaz. Parsel topoğrafik yönden hafif eğimli, kadastral yolu vardır, makinalı tarıma elverişli, sulu tarım arazisidir. Taşınmazın bir kısmı Mülga Balıklıçeşme Belediyesi 1/1000 ölçekli İmar Planında "Yol" lejantında kaldığı, bir kısmının ise Mülga Balıklıçeşme Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı sınırları dışında ve Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda "Tarım Alanı" lejantında kaldığı tespit edilmiş olup, imar uygulaması işlemleri (yol terk vb.) tamalanmadan ve ilgili kurumlardan uygun görüş alınmadan imar durumu bilgi ve belgesi düzenlenememektedir.

Kaydındaki Şerhler: Diğer : 1- 6200 Sayılı Kanunun Ek 9. Maddesi gereğince arazi toplulaştırma kapsamındadır.

Kıymeti: 4.659.557,00 TL=KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2027 - 10:22-Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2027 - 10:22-umuma açık 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2027 - 10:22-Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2027 - 10:22-umuma açık

8 No'lu taşınmazın tapu kaydı ve özellikleri: Çanakkale İli Biga İlçesi Balıklıçeşme Köyü Gelberibaşı Mevkii, 284 ada 1 parsel, 13.665,06 m² yüzölçümlü, tarla vasıflı taşınmaz. Parsel topoğrafik yönden hafif eğimli, kadastral yolu vardır, makinalı tarıma elverişli, sulu tarım arazisidir. Mülga Balıklıçeşme Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı sınırları dışında ve Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında "Tarım Alanı" lejantında kaldığı tespit edilmiş olup, Çevre Düzeni Planı plan notları geçerlidir.

Kaydındaki Şerhler: Diğer : 1- 6200 Sayılı Kanunun Ek 9. Maddesi gereğince arazi toplulaştırma kapsamındadır. 2-Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü

Kıymeti : 13.665.060,00 TL= KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2027 - 13:51-Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2027 - 13:51-umuma açık 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2027 - 13:51-Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2027 - 13:51-umuma açık

9 No'lu taşınmazın tapu kaydı ve özellikleri: Çanakkale İli Biga İlçesi Balıklıçeşme Köyü Gelberideresi Mevkii, 207 ada 195 parsel, 31.962,23 m² yüzölçümlü, tarla vasıflı taşınmaz. Parsel topoğrafik yönden hafif eğimli, kadastral yolu yoktur, makinalı tarıma elverişli, sulu tarım arazisidir. Mülga Balıklıçeşme Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı sınırları dışında kaldığı ve Balıkesir- Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda "Tarım Alanı" lejantında kaldığı tespit edilmiş olup, Çevre Düzeni Planı plan notları geçerlidir.

Kaydındaki Şerhler: Diğer : 1- (Konusu: Parsel Biga Bakacak Ovası Koruma Alanın içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz. ) 2- 6200 Sayılı Kanunun Ek 9. Maddesi gereğince arazi toplulaştırma kapsamındadır.

Kıymeti : 8.949.424,40 TL= KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2027 - 14:57-Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2027 - 14:57-umuma açık 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2027 - 14:57-Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2027 - 14:57-umuma açık

16/11/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02599689

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