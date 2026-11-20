T.C. ANTALYA 39. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N



DOSYA NO : 2025/742 Esas

KARAR NO: 2026/518 Karar

Mahkememizin 10/07/2026 tarih ve 2025/742 Esas, 2026/518 Karar sayılı ilamı ile;

Sanık Süleyman Miraç METİN hakkında 15/08/2025 tarihlerinde işlediği iddia edilen kasten yaralama suçu nedeniyle eylemine uyan 5607 Sayılı Yasanın 37/1.maddesi delaletiyle 86/1, 87/3, 29/1, 62 maddeleri uyarınca 1 YIL 1 AY 3 GÜN hapis cezası ile cezalandırılmasına, TCK'nın 53/1.maddesi uyarınca belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasınakarar verilmiştir.

Kararın sanık Süleyman Miraç METİN'in bildirmiş olduğu yurtdışı adresine tebliğe çıkarıldığı ancak tebliğinin sağlanamadığı, sanığa ait başkaca adreste bulunmadığı,TK'nın 35.maddesi kapsamında daha önce yapılmış bir tebligat bulunmadığı anlaşıldığından kararın 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29.maddeleri gereğince İLANEN TEBLİĞİNE, aynı yasanın 31.maddesi gereğince hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde, bir dilekçe ile veya mahkeme zabıt katibine yapılacak sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle Antalya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF yoluna başvurabileceğine, aksi halde hükmün kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN02600473

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