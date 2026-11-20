T.C. ANKARA 21. SULH HUKUK MAHKEMESİ



DOSYA NO : 2024/30 Esas

KARAR NO : 2025/1358

Davacı : HASAN HÜSEYİN TURAN

Davalılar : CEMAL GÜLTEPE ve diğerleri

Mahkememizde görülmekte bulunan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda, Mahkememizden verilen 24.10.2025 tarih ve yukarıda esas-karar numarası yazılı Gerekçeli Kararı ile;

HÜKÜM:

"Toplanan deliller ve tüm dosya münderecatı gözetilerek

1-Davanın kabulü ile dava konusu; "Ankara ili Çankaya ilçesi Zafertepe mahallesi7706 ada 2-3-4-5 ve 15 parseli teşkil arsa vasıflı taşınmazın" üzerindeki hak ve mükellefiyetler baki kalmak kaydıyla umum arasında satılarak ortaklığın giderilmesine,

Satış işlemlerinin Ankara Satış Memurluğunca yapılmasına,

Satış bedelinin tapu kaydındaki oranlar dahilinde paydaşlara dağıtılmasına,

Satış bedeli üzerinden % 011,38 ilam harcının paydaşlardan satış bedelinin dağıtılmasındaki oranlarda alınmasına,

Davacı tarafından karşılanan 651,30 TL harç + 66.973,86 TL masraf ve 6.875,00 TL yurtdışı tebligat masrafı olmak üzere toplam 74.500,16TL yargılama giderlerinin payları oranında hissedarlara aidiyetine,

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümleri gereğince kendisini vekil ile temsil ettiren davacı ve dahili davalı CEMAL GÜLTEPE yararına 28.500,00'erTL vekalet ücretinin taraflardan payları oranında alınarak kendini vekille temsil ettiren davacı ve dahili davalı CEMAL GÜLTEPE'ye verilmesine,

Artan gider avansının kullanılmayan kısmının HMK Gider Avansı Tarifesinin 5. maddesi gereğince hüküm kesinleştikten sonra taraflara iadesine,

Davacı asilin yüzüne karşı, diğer tarafların yokluğunda yapılan açık yargılama sonunda kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde İSTİNAF yolu açık olmak üzere verilen karar açıkca okunup usulen anlatıldı." şeklinde karar verilmiştir.

Davalılar Dilek KARA (T.C.18601984254) ve Nurhan JAMAL GÜLTEPE (T.C. 10782001706)'nin yurt dışı adreslerine çıkartılan davetiyelerin tebliğ edilememesi sebebiyle gerekçeli kararın İLANEN TEBLİĞİNE karar verilmiştir.

Gazetede ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra yukarıda adı geçene gerekçeli kararın tebliğ edilmiş sayılacağı İLANEN TEBLİĞ olunur. 12.11.2026

Basın No: ILN02599036

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