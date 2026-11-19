T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.90195340-2025/137-Ceza Dava Dosyası

Konu : İLAN

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak Kullanmak suçundan sanık Hasan ve Arzu oğlu 04.02.1988 d.lu 12482610318 TC Kimlik Numaralı OKAN GERGİN hakkında yapılan yargılama sonucunda;

Mahkememizin 14.04.2026 tarih, 2025/137 esas, 2026/205 karar sayılı kararıyla sanığın 2 YIL 1 AY AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilmiş olup gıyabında verilen karar,sanığın adresinin belli olmaması nedeniyle tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Kanun'un 29.maddesi gereğince ülke genelinde tirajı 50.000'in üzerinde bir gazetede ve internet haber sitelerinin birinde sanık OKAN GERGİN için İLANEN TEBLİĞİNE,Yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılmasına, bu tarihten itibaren iki hafta içerisinde bir dilekçeyle veya bizzat mahkeme kalemine başvurmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yolu açık olmak üzere ilan masrafının sanıktan tahsiline karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 05.10.2026

Basın No: ILN02598598

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