T.C. İSTANBUL 42. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2026/329 Esas

Konu: Gaiplik ilanı

İSTANBUL VAKIFLAR 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile İSTANBUL VALİLİĞİ ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Vakıf Taşınmazı İddiasına Dayalı) davası nedeniyle;

İstanbul ili, Fatih ilçesi, Tevkiicafer Mahallesi, Murat Molla Sokağında bulunan 270 pafta 1910 ada, 50 parsel sayılı, 27,80 m2 yüzölçümlü, Kadıasker-i Esbak Mustafa Efendi Vakfından "Dükkan" vasıflı taşınmazın 1/4 hissesinin Yusuf oğlu Eyüp adına kayıtlı olduğu, İstanbul 13. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2020/868 esas sayılı dosyası ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün kayyım tayin edildiği,

Yukarıda adı sayılan taşınmaz malikinin gaipliğine karar verilmek suretiyle adlarına kayıtlı bulunan taşınmaz hisselerinin 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 588. Maddesi gereğince 1/4 hissesinin Yusuf oğlu Eyüp hisselerinin tapusunun iptali ile Kadıasker-i Esbak Mustafa Efendi Vakfı adına tesciline karar verilmesi talebiyle açılmış olmakla;

Yukarıda belirtilen taşınmazın maliki Yusuf oğlu Eyüp hayat ve memadı hakkında bilgisi ve görgüsü olanların ALTI (6) AY İÇİNDE İSTANBUL 42. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NİN 2026/329 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilanen tebliğ olunur. 22.10.2026

Basın No: ILN02599015

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