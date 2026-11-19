T.C. ÇANKIRI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.(TEDAŞ) tarafından aşağıdaki listede sıralı, kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazlardan Aşağıyanlar DM-Şabanözü Kök ENH güzergahının kamulaştırmasına başlanması kararı alındığı, taşınmaz bedelinin tespit edildiği, 2942 sayılı Kanunun 10.maddesi gereği taşınmazların irtifak hakkı ve istimlak hakkı bedellerinin tespiti ile TEDAŞ adına tesis ve tescili ile Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi gereğince Mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında;

1.TEDAŞ Yönetim Kurulu'nun 30/03/2022 tarih, 12-835 sayılı kamulaştırma kararı gereğince belirtilen taşınmazların TEDAŞ lehine kamulaştırılmasına karar verildiği,

2.Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Türkiye Vakıflar Bankası ÇANKIRI şubesine yatırılacağı,

3.Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren on (10) gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

4.Duruşmanın aşağıda belirtilen gün ve saatlerde (sıralı olarak belirtilmiştir) Çankırı 2.Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacağı; duruşmaya katılmayan kişiler hakkında yokluklarında yargılama ve işlem yapılacağı,

5. Açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği,

6.Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilan tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal ve Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

7.Otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan İdare adına tesciline karar verileceği,

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca ilanen duyurulur.12/10/2026

KAMULAŞTIRMA TALEP EDİLEN TAŞINMAZ BİLGİLERİ

Çankırı İli Eldivan İlçesi Dere Mah.



DURUŞMA GÜNÜ: 24/12/2026 SAAT: 09:00

Dosya No Taraflar Ada Parsel İrtifak (m²) Mülkiyet (m²)

2026/309 Alime Gümüş 207 27 243,77

2026/310 Turgut Avcı 207 29 142,58

2026/311 Mehmet Çam, İbrahim Çam 414 138 416,41

2026/312 Gülüman Akkoç 414 139 236,01 20,45

2026/313 Melek Göçmel 414 141 14,52

2026/314 Hilmi Sarıca 414 140 494,32 1,45

2026/315 Erdem Karaaslan, Şükrü Karaaslan, 414 142 514,9

Şükrüye Karaaslan, Erkan Karaaslan, Civan Ayrancı, Erdal Karaaslan

2026/316 Mustafa Murat Şen 414 158 889,41 8,89

2026/317 Mustafa Şen 413 102 1558,39

2026/318 Emine Uğurlu 413 101 549,92 9,52

2026/319 Carlot Motors Otomotiv Anonum Şirketi 413 192 512,58

2026/320 Osman Özdemir 413 191 359,01

2026/321 Yüksel Aydın 210 985 1963,61 9,52

2026/322 Mustafa Gülzar 414 103 661,04

2026/323 Fatma Çolak 407 28 810,62 8,89

2026/324 Satılmış Çeç 407 27 1124,84

2026/325 Fatma Kılıç,Yeter Kamış,Meryem Karsavuran-413 36 1324,06

2026/326 Gülümser Çalışkan 413 204 156,41 21,9

2026/327 Şengül Deveboynu, Emine Yolcu, Şerife Arslan-414 134 932,65 24,21

Satılmış Uğur, Adem Uğur, İsmail Uğur, Yusuf Uğur, Hasan Uğur

Çankırı İli Eldivan İlçesi Topraklık Mah.



DURUŞMA GÜNÜ: 24/12/2026 SAAT: 09:00

2026/268 Satılmış Gültekin, Sadık Gültekin, 404 120 378,21

Dilek Köyüstü, Nazire Gültekin, Nazmiye Küçük,

2026/269 Abdullah Abacı 404 110 79,68

2026/270 Mustafa Baş 404 116 55,35

2026/271 Mehmet Kadıoğlu 191 69 134,09

2026/272 Emine Kılınç 189 252 12,87

2026/273 Yurdagül Karaaslan 189 201 360,74

2026/274 Emine Kıdıman 189 251 32,18

2026/275 Hatice Kemeral 189 202 106,49

2026/276 İsmail Aydemir 189 203 110,15

2026/277 Emine Aksoy 182 79 115,61

2026/278 Şerife Atalay 191 132 72,23

2026/279 Nazire Gültekin, Satılmış Gültekin, 186 204 175,81

Sadık Gültekin, Nazmiye Küçük

2026/280 Ceyhun Melek 189 204 145,6

2026/281 Abdullah Kemerhan 189 205 182,6

2026/282 Ayşe Yolcu 189 206 390,32

2026/283 Alime Deveboynu 189 193 41,87

2026/284 Zeliha Teke, Fatma İlkül 189 225 193,09 8,89

2026/285 Osman Ördek 189 224 148,62

2026/286 Hakan Gümüş 189 208 93,3

2026/287 Ali Azkara 189 222 358,65

2026/288 Hasan Hüseyin Güney, Fevzi Güney, 186 200 31,82

Ahmet Güney, Alime Güney, Emine Çeviren,

2026/289 Emine Ata, Mahi Ünlü, Satılmış İpek 186 197 27,86

2026/290 Ahmet Ergül, Alime Gökçer, Arzu Kazankaya-186 198 443,73

Birsen Kambak, Dilek Çevik, Emine Çam, Emine İlkül, Emriye Koçer, Fatma Gürbüz, Gürsel Çam, Hüseyin Ergül, Hüsün Yavuz, İsmail Karaca, Kadir Ergül, Mustafa Ergül, Naciye Martin, Samet Karaca, Savaş Çam, Ünsal Çam

2026/291 Meryem Koşar, Talip Koşar, Ahmet Koşar 182 46 139,77

2026/292 Ahmet Özdemir 404 121 98,95

2026/293 Mustafa Ankara 404 123 118,26

2026/294 Hatice Gülsüm 404 125 164,79

2026/295 Emriye Koçer, Samet Karaca, Naciye Martin-189 214 429,29

Emine İlkül, İsmail Karaca, Birsen Kambak, Fatma Karaca,

2026/296 Ayşe Fil 189 216 409,26

2026/297 Rukiye Çiçek 404 127 387,57 9,52

2026/298 Raşit Yaman 186 192 230,24

2026/299 Gülcan Hasarı Kılçık 186 193 118,67

2026/300 Ayşe Ünlü 186 191 129,96

2026/301 Rukiye Öngöre, Sevilay Kahrıman, 182 38 188,55 21,9

Fatma Çırpan, Osman Tosyalı, Ayşe Özdemir,Satı Kemerhan

2026/302 Eyyüp Kunduracı, Mustafa Kunduracı, 191 70 68,99

Nurten Durlanık, Turgut Kunduracı, Ayşe Kunduracı, Fatma Kunduracı

2026/303 Mustafa Tüfekci 182 64 325,89 14,5

2026/304 Ahmet Değirmenci, Hatice Karan, 182 63 92,41

Sevil Karan, Mehmet Değirmenci

2026/305 Meryem Alıca, Mehmet Aksakal 186 199 577,27

2026/306 Hasan Gökmen,Zeliha Gökmen,Ayşe Delibaş-186 205 159,04 8,88

Ali Gökmen

2026/307 Hüseyin Kandaş, Murat Kandaş 189 221 284,6

2026/308 Erol Anbarcı,Esin Çalışkan, Erdal Anbarcı 404 117 285,32

Engin Anbarcı, Halise Anbarcı

Çankırı İli Merkez İlçesi Aşağıyanlar Köyü



DURUŞMA GÜNÜ: 29/12/2026 SAAT: 09:00

2026/363 Ayşe Tarzen, Ali Çınar, Nejla Çınar 158 12 59,23

Mesut Çınar

2026/364 Nesrin Özkanlı, Nurten Özkanlı, 158 11 2181,86 11,26

Sedat Kemal Özkanlı, Selçuk Özkanlı, Atilla Özkanlı

2026/365 Ali Çelik, Ali İhsan Çelik,Behice Dede, 157 20 822,14

Ercan Çelik, Erkan Çelik, Fatma Yorulmaz, Hasan Çelik,Hasan Çelik, Hatice Kırık, Kadriye Çelik, Mukaddes Çelik Harmancı, Mustafa Çelik, Sündüs Kapusuz, Zeliha Yavuz, Hayriye Daşatan, Meliha Eroğlu,

2026/366 Ali Çelik, Ali ihsan Çelik, Behice Dede, 157 21 808,26 21,53

Ercan Çelik, Erkan Çelik, Fatma Yorulmaz, Hasan Çelik, Hasan Çelik, Hatice Kırık, Hayriye Daşatan, Kadriye Çelik, Meliha Eroğlu, Mukaddes Çelik Harmancı, Mustafa Çelik, Sündüs Kapusuz, Zeliha Yavuz

2026/367 Fatih Özeroğlu, Sami Küçükdemir, 157 24 370,22

Mehmet Küçükdemir

2026/368 Abdullah Gökmen 153 16 207,31

2026/369 İlhan Gökmen 153 15 2225,11 24,21

2026/370 İlhan Gökmen 153 21 1006,55

2026/371 Nuri Özaltın 158 10 1300,53 8,89

2026/372 Nuri Özaltın 160 1 769,04 21,9

Çankırı İli Eldivan İlçesi Dere Mah. DURUŞMA GÜNÜ: 29/12/2026 SAAT: 09:00

2026/328 Mehmet Gümüş 14 106 1141,64 8,89

2026/329 Yurdagül Çeltik 414 105 78,21 21,53

2026/330 Fatma Aydınoğlu 413 1 119,82 21,9

2026/331 Satılmış Çeç 207 35 283,12 8,89

2026/332 Mustafa Murat Şen 413 103 1022,3

2026/333 Ayşe Ödemiş 407 50 27,46

2026/334 Ömer Çakır 407 51 83,92

2026/335 Dursun Kahrıman 407 29 968,39

2026/336 Recep Çakır 407 52 210,16

2026/337 Fatma Güney,Ramazan Çatar,Emine Çeviren-413 35 1421,24 13,51

Ahmet Güney,Hasan Hüseyin Güney,Yılmaz Güney,Alime Güney,Şengül Güney,Güler Çatar,Sevim Ünlü,Gülay Aydoğan,Fevzi Güney

2026/338 Feramuz Telli, Keziban Bağvant, 413 31 1499,16

Hasan Telli, Zeliha Gülsüm

2026/339 Emrah Yıldırım 413 30 1905,15

2026/340 Emrah Yıldırım 413 2 1067,43

2026/341 Akın Delibaş, Ayşe Delibaş 210 960 165,67

Hasan Hüseyin Delibaş, İsmail Delibaş, Mehmet Delibaş, Nurettin Delibaş, Ömer Delibaş, Rukiye Ünsal, Selçuk Delibaş, Şeref Delibaş, Talip Delibaş, Tunay Ünsal, Turgay Ünsal, Ülkü Manici

2026/342 Niyazi Kılıçarslan, Deniz Kılıçarslan, 210 968 1084,52

Levent Kılıçarslan

2026/343 Muharrem Köroğlu 210 979 452,3

2026/344 Şaban Ayhan 210 978 1063,71

2026/345 Hatice Çakır, Gülbeyaz Topcu, Satı Göçer- 407 53 472,42

Satılmış Çakır, Emine Çakır, Hatice Çakır, Ergül Çakır

2026/346 Dilfiraz Uslu, Satı Gümüş, Mustafa Sert 411 39 112,27

Zeliha Yatgelen, Mustafa Sert, Ayşe Kaya, Sare Boz

2026/347 Fatma Aydınoğlu 211 5 36,71

2026/348 İlyas Coşkuner 211 4 50,12

Çankırı İli Eldivan İlçesi Topraklık Mah.DURUŞMA GÜNÜ: 29/12/2026 SAAT: 09:00

2026/349 Erdal Anbarcı,Halise Anbarcı,Engin Anbarcı-404 118 74,42

Erol Anbarcı, Esin Çalışkan

2026/350 Fatma Aydınoğlu 182 89 337,33

2026/351 Veysel Alıca, Ahmet Alıca, Emine Alıca 182 94 325,34

Mehmet Çerkeş, Hamide Gültekin

2026/352 Abdullah Değirmenci 182 84 14,38

2026/353 Mustafa Alıca 182 83 262,47

2026/354 Aysun Gülhan 182 82 417,18

2026/355 Emine Sertoğlu 182 50 20,09

2026/356 Tuğrul İlbay 191 138 22,82

2026/357 Ayşe İşler, İrfan Kargacı, Hüseyin Kargacı 191 125 134,4

2026/359 Metin Pehlivanoğlu 191 153 212,96

2026/360 İshak Kılıçaslan,Fazilet Akbaş,Mümin Kıymaz-191 124 21,92

Satılmış Kılıçaslan, Ayşe Sert, Halimet Baş, Rabia Yılmaz, İmran Yasin Kıymaz

2026/361 Osman Ördek, Metin Pehlivanoğlu 191 154 151,78

2026/362 Hacer Çoğalan,Sevil Güney, Mesut Çoğalan-191 157 162,2

Mustafa Çoğalan, Hakan Çoğalan, Ali Metin

2026/373 Ali Çağıran 191 131 90,95

2026/374 Ali Çağıran 191 130 31,28

2026/375 Ali Yaver Şahin 182 62 20,93

2026/376 Özlem Sevindim Aktaş 182 60 860,73

2026/377 İsmail Delibaş 191 116 42,6

2026/378 Suat Hayri Yiğitbaşı 191 137 37,98

2026/379 Satılmış Çeç 191 135 120,47

2026/380 Recep Akbıyık 191 134 23,06

2026/381 Ahmet Kibri 191 88 198,89

2026/382 Hasan Metin 191 89 133,63

2026/383 Mustafa Metin 191 91 130,35

2026/384 Halil Özdemir 191 90 81,99

2026/385 Adem Yıldız, İbrahim Yıldız, Gülay Kamış 191 81 121,8

2026/386 Rifat Yıldız 191 79 80,79

2026/387 Ayşegül Baş 191 72 62,01 8,64

2026/388 Gülay Kamış, Adem Yıldız, İbrahim Yıldız 191 71 53,46

Basın No: ILN02592091

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