T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ



2025/13243 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/13243 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ALSANCAK Mahalle/Köy, 47350 Ada, 5 Parsel, 10 NOLU Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır.Taşınmaz projesine göre zemin+1.kattan oluşmakta olup ancak yerinde çatı arasının kullanıma açıldığı ve mevcuttazemin, 1.normal ve çatı katından oluştuğu görülmüştür. Zemin/Giriş katında;giriş/antre, salon, mutfak, balkon, kiler ve WC bulunmaktadır.1. Normal katında; hol, 3 oda, banyo, WC, 2 balkon bulunmaktadır.Çatı katında hol, oda, çamaşır odası ve wc bulunmaktadır. Bağımsızın yerinde net kullanım alanı 155 m²+22.50 m² balkon olarak ölçülmüştür. Ayrıca bina dışı bahçeye yaklaşık brüt 22 m2 kapalı garaj yapılmıştır.Dosyada mevcut ve Etimesgut Belediyesince düzenlenmiş, 18.05.2007 tarih 316 nolu Yapı ruhsatı vardır. Yapı Kullanma İzin belgesi yoktur.

Adresi : Alsancak Mah 2216 Sokak No:9/10 Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 6.776,00 m2

Arsa Payı : 1880/33880

İmar Durumu : Taşınmazın yer aldığı parsel: 1/1000 ölçekli uygulama imar planı uyarınca; konut alanı lejantlı olup yapılaşma şartları; ayrık nizam, E= 0,35 Yençok= 18 Kat, çekme mesafeleri yoldan 10m, komşu parselden 5m. dir.

Kıymeti : 12.800.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:Ankara Batı 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/...Esas Sayılı dosyasından konulmuş "ihtiyati tedbir" şerhi bulunmakta olup, Mahkemece Müdürlüğümüze gönderilen yazı ile mevcut şerhin cebri icra yoluyla satışa engel olmadığı bildirilmiştir. Tedbir şerhi dışında ipotek ve muhtelif haciz şerhleri bulunmakta olup, tüm şerhler tapu kaydındaki gibi ve dosyasında mevcuttur.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 10:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2027 - 10:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/02/2027 - 10:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/02/2027 - 10:55

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02599148

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