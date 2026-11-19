T.C. ALANYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/568 Esas

DAVALILAR :

1-ANZHELIKA SUGREY

2-ANDREAS TRİSTA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Dava yapılan yargılamasında;

Bilirkişi raporu aldırılmış olup, bilirkişi raporunun sonuç kısmı aşağıdaki gibidir.

"Pis su giderinden atılan kağıt, plastik gibi malzemelerin zamanla gider borusuna yapışarak daralttığı, zamanla suyun akışına engel olduğu bilinmektedir. Üst katların yoğun kullanımı veya yoğun yağmur baskını olması durumunda, suyun ilerlemesi zorlaşacağından, en yakın çıkış olan zemin veya 1. Katların giderlerinden geri tepmesi durumu ile karşılaşılmaktadır.

Tarafımızca yapılan değerlendirmelerde, sorunun pis su hattından gelen suyun 7 numaralı daireye ve oradan da davaya konu taşınmaza sirayet etmesi sebebiyle oluştuğu, hesap edilen 18700TL tutarındaki toplam zararın olayın meydana geldiği tarihte piyasa şartlarına göre makul olduğu görüşlerimizi mahkemenizin takdirlerine saygılarımızla arz ederiz."

Şeklindeki bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur.

Basın No: ILN02598706

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