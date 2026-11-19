T.C. ADANA 21. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



İ L A N

DOSYA NO : 2025/846 Esas

KARAR NO : 2025/803

Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/11/2025 tarihli ilamı ile 13/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Necati ve Selvinaz oğlu, 22/06/1992 doğumlu, , ,mah/köy nüfusuna kayıtlı ALİ İLKBAL tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karartebliğ edilememiştir. 1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİNDE 50 BİN ÜSTÜBİRGAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE, ve Genel kategoride yer alan bir internet haber sitesinde ilanen tebliğine2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup,

3- Hükmün 1412 sayılı CMUK"nun 310. Maddes gereğince tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf edebileceği yasa yoluna başvurmadığı takdirde mahkememiz ilamının kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 12.11.2026

Basın No: ILN02598286

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