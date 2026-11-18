T.C. SINDIRGI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2026/252

Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından aşağıda yazılı taşınmaz bilgileri ile malikleri, cinsi ve niteliği belirtilen taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için açılan davanın ara kararı uyarınca; Taşınmazla ilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açmaları halinde ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını gösterir belgelerinin duruşma gününe kadar dosyaya ibraz etmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleştirilmiş sayılacağı ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapan idare adına tesciline karar verileceği, tespit edilen kamulaştırma bedelinin İşbankası Sındırgı Şubesine hak sahibi adına açılacak hesaba yatırılacağı, davaya ve taşınmaz mal değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği hususu, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasası'nın 10. maddesi uyarınca ilan olunur. 23/10/2026

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ : Balıkesir ili, Sındırgı ilçesi, Kertil Mahallesi, 153 ada, 7 parsel,

MALİKİN ADI VE SOYADI : Fadime ASLAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Basın No: ILN02595989

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