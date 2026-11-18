KIRŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. KIRŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2026/316 - 2026/317- 2026/318- 2026/319- 2026/321- 2026/322- 2026/323- 2026/324- 2026/325- 2026/326- 2026/328- 2026/329- 2026/330- 2026/331- 2026/332- 2026/333- 2026/334- 2026/355- 2026/356- 2026/357-2026/358
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda kimliği yazılı davalılar aleyhine mahkememize
Açılan "Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil" davasına esas olmak olmak üzere;
a) Kamulaştırılacak taşınmaz malın tapuda kayıtlı bulunduğu yer,
|
Dosya No
|
İl
|
İlçe
|
Mah./Köy
|
Ada
|
Parsel
|
Malikin Adı
|
2026/316
|
Kırşehir
|
Akpınar
|
Durmuşlu
|
111
|
2
|
Dursun Güneş
|
2026/317
|
Kırşehir
|
Merkez
|
Örcün
|
154
|
53
|
Abdullah Türkeş ve Diğerleri
|
2026/318
|
Kırşehir
|
Akpınar
|
Ç.Mehmetağa
|
118
|
49
|
Yunus Emre Tekin
|
2026/319
|
Kırşehir
|
Akpınar
|
Sofrazlı
|
160
|
5
|
Dursun Güneş
|
Kırşehir
|
Akpınar
|
Sofrazlı
|
163
|
1
|
Dursun Güneş
|
Kırşehir
|
Akpınar
|
Sofrazlı
|
164
|
17
|
Dursun Güneş
|
2026/321
|
Kırşehir
|
Merkez
|
Örcün
|
153
|
57
|
Murat Türközü ve Diğerleri
|
2026/322
|
Kırşehir
|
Akpınar
|
Çalıburnu
|
176
|
3,4
|
Fadime Turhan ve Diğerleri
|
Kırşehir
|
Akpınar
|
Çalıburnu
|
175
|
1, 2
|
Fadime Turhan ve Diğerleri
|
2026/323
|
Kırşehir
|
Merkez
|
Örcün
|
154
|
47,49
|
Mevlüt Kofan
|
2026/324
|
Kırşehir
|
Akpınar
|
Kaleyazı
|
719
|
2
|
Engin Karabulut ve Diğerleri
|
2026/325
|
Kırşehir
|
Merkez
|
Kındam
|
799
|
6
|
Ahmet Günen ve Diğerleri
|
2026/326
|
Kırşehir
|
Akpınar
|
Şirinevler
|
693
|
2
|
Barış Karaca ve Diğerleri
|
Kırşehir
|
Akpınar
|
Alipaşa
|
662
|
8
|
Barış Karaca ve Diğerleri
|
2026/328
|
Kırşehir
|
Merkez
|
Örcün
|
145
|
68
|
Adem Özbağlı
|
2026/329
|
Kırşehir
|
Merkez
|
Örcün
|
153
|
55
|
Selma Gökbulut ve Diğerleri
|
2026/330
|
Kırşehir
|
Akpınar
|
Ç.Mehmetağa
|
117
|
66
|
Aniş Yıldırım ve Diğerleri
|
2026/331
|
Kırşehir
|
Merkez
|
Örcün
|
153
|
73
|
Hacı Ömer Beydoğan
|
2026/332
|
Kırşehir
|
Akpınar
|
Alipaşa
|
660
|
5,4
|
Gülbadem Çalışkanve Diğerleri
|
2026/333
|
Kırşehir
|
Merkez
|
Örcün
|
141
|
2
|
Seha Berk
|
Kırşehir
|
Merkez
|
Örcün
|
119
|
72
|
Seha Berk
|
2026/334
|
Kırşehir
|
Merkez
|
Örcün
|
155
|
50
|
Hamza Korkut
|
2026/355
|
Kırşehir
|
Akpınar
|
Şirinevler
|
705
|
19
|
Ahmet Borhan ve Diğerleri
|
2026/356
|
Kırşehir
|
Akpınar
|
Alipaşa
|
671
|
3
|
Nebi Atalay ve Diğerleri
|
Kırşehir
|
Akpınar
|
Şirinevler
|
710
|
159
|
Nebi Atalay ve Diğerleri
|
2026/357
|
Kırşehir
|
Akpınar
|
Ç. Mehmetağa
|
117
|
75
|
İsa Ulaş ve Diğerleri
|
2026/358
|
Kırşehir
|
Akpınar
|
Durmuşlu
|
101
|
33
|
Mehmet Kaya
b) Kamulaştırmayı yapan idarenin adı: Karayolları Genel Müdürlüğü
c) Kamulaştırma Kanunu'nun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde), işbu tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlerine idare yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz,
d)Açılacak bu davalara husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü yöneltilmesi gerekeceği,
e)Kamulaştırma Kanunu'nun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde) kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda davası açtığınız takdirde dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,
f) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli bildirdiğiniz Banka şubesine adınıza yatırılacağı,
g) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmesi,
h) Bu konuda hak iddia eden kimselerin mahkememize müracaat etmeleri gerektiği,
2942 Sayılı Kamulaştırma 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur 10.11.2026
Basın No: ILN02596486
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