T.C. KIRŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2026/316 - 2026/317- 2026/318- 2026/319- 2026/321- 2026/322- 2026/323- 2026/324- 2026/325- 2026/326- 2026/328- 2026/329- 2026/330- 2026/331- 2026/332- 2026/333- 2026/334- 2026/355- 2026/356- 2026/357-2026/358

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda kimliği yazılı davalılar aleyhine mahkememize

Açılan "Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil" davasına esas olmak olmak üzere;

a) Kamulaştırılacak taşınmaz malın tapuda kayıtlı bulunduğu yer,

Dosya No İl İlçe Mah./Köy Ada Parsel Malikin Adı 2026/316 Kırşehir Akpınar Durmuşlu 111 2 Dursun Güneş 2026/317 Kırşehir Merkez Örcün 154 53 Abdullah Türkeş ve Diğerleri 2026/318 Kırşehir Akpınar Ç.Mehmetağa 118 49 Yunus Emre Tekin 2026/319 Kırşehir Akpınar Sofrazlı 160 5 Dursun Güneş Kırşehir Akpınar Sofrazlı 163 1 Dursun Güneş Kırşehir Akpınar Sofrazlı 164 17 Dursun Güneş 2026/321 Kırşehir Merkez Örcün 153 57 Murat Türközü ve Diğerleri 2026/322 Kırşehir Akpınar Çalıburnu 176 3,4 Fadime Turhan ve Diğerleri Kırşehir Akpınar Çalıburnu 175 1, 2 Fadime Turhan ve Diğerleri 2026/323 Kırşehir Merkez Örcün 154 47,49 Mevlüt Kofan 2026/324 Kırşehir Akpınar Kaleyazı 719 2 Engin Karabulut ve Diğerleri 2026/325 Kırşehir Merkez Kındam 799 6 Ahmet Günen ve Diğerleri 2026/326 Kırşehir Akpınar Şirinevler 693 2 Barış Karaca ve Diğerleri Kırşehir Akpınar Alipaşa 662 8 Barış Karaca ve Diğerleri 2026/328 Kırşehir Merkez Örcün 145 68 Adem Özbağlı 2026/329 Kırşehir Merkez Örcün 153 55 Selma Gökbulut ve Diğerleri 2026/330 Kırşehir Akpınar Ç.Mehmetağa 117 66 Aniş Yıldırım ve Diğerleri 2026/331 Kırşehir Merkez Örcün 153 73 Hacı Ömer Beydoğan 2026/332 Kırşehir Akpınar Alipaşa 660 5,4 Gülbadem Çalışkanve Diğerleri 2026/333 Kırşehir Merkez Örcün 141 2 Seha Berk Kırşehir Merkez Örcün 119 72 Seha Berk 2026/334 Kırşehir Merkez Örcün 155 50 Hamza Korkut 2026/355 Kırşehir Akpınar Şirinevler 705 19 Ahmet Borhan ve Diğerleri 2026/356 Kırşehir Akpınar Alipaşa 671 3 Nebi Atalay ve Diğerleri Kırşehir Akpınar Şirinevler 710 159 Nebi Atalay ve Diğerleri 2026/357 Kırşehir Akpınar Ç. Mehmetağa 117 75 İsa Ulaş ve Diğerleri 2026/358 Kırşehir Akpınar Durmuşlu 101 33 Mehmet Kaya

b) Kamulaştırmayı yapan idarenin adı: Karayolları Genel Müdürlüğü

c) Kamulaştırma Kanunu'nun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde), işbu tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlerine idare yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz,

d)Açılacak bu davalara husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü yöneltilmesi gerekeceği,

e)Kamulaştırma Kanunu'nun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde) kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda davası açtığınız takdirde dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,

f) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli bildirdiğiniz Banka şubesine adınıza yatırılacağı,

g) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmesi,

h) Bu konuda hak iddia eden kimselerin mahkememize müracaat etmeleri gerektiği,

2942 Sayılı Kamulaştırma 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur 10.11.2026

Basın No: ILN02596486

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