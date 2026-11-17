T.C. KONYA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2026/919 Esas

İLAN METNİ

MİRASÇI : YAŞAR GÖNEN - 19211132684

MİRASÇI : AYŞE KÜÇÜKÖZARSLAN - 14978273786

DURUŞMA TARİHİ VE SAATİ : 17/03/2027 - 09:55

Mahkememize açılan ve görülmekte olan Vasiyetnamenin Açılması davası nedeniyle;

Mirasçısı bulunduğunuz müteveffa HATİCE GÖNEN tarafından düzenlettirilen vasiyetname belirtilen duruşma gününde mahkeme huzurunda açılacağı ancak adreslerinize çıkartılan tebligatlardan bir netice alınamadığından verilen ara karar gereği duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiştir.

İş bu ilan dava dilekçesi ve duruşma günü tebliği yerine geçmek üzere ilan (tebliğ) tarihinden itibaren 1 ay içerisinde vasiyetnameye karşı iptal davası açabileceğiniz İHTAREN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN02593295

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