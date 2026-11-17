KONYA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Giriş Tarihi:
T.C. KONYA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2026/919 Esas
İLAN METNİ
MİRASÇI : YAŞAR GÖNEN - 19211132684
MİRASÇI : AYŞE KÜÇÜKÖZARSLAN - 14978273786
DURUŞMA TARİHİ VE SAATİ : 17/03/2027 - 09:55
Mahkememize açılan ve görülmekte olan Vasiyetnamenin Açılması davası nedeniyle;
Mirasçısı bulunduğunuz müteveffa HATİCE GÖNEN tarafından düzenlettirilen vasiyetname belirtilen duruşma gününde mahkeme huzurunda açılacağı ancak adreslerinize çıkartılan tebligatlardan bir netice alınamadığından verilen ara karar gereği duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiştir.
İş bu ilan dava dilekçesi ve duruşma günü tebliği yerine geçmek üzere ilan (tebliğ) tarihinden itibaren 1 ay içerisinde vasiyetnameye karşı iptal davası açabileceğiniz İHTAREN TEBLİĞ OLUNUR.
Basın No: ILN02593295
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