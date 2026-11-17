T.C. DİNAR İCRA DAİRESİ



2026/167 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/167 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Adresi : Afyonkarahisar İli Dinar İlçesi Yıprak/Bahçelievler Köyü 118 Ada 25 Parsel Dinar / AFYONKARAHİSAR,

Yüzölçümü : 2.667,00 m2,

İmar Durumu:Yok

Kıymeti : 4.045.050,40 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/12/2026 - 14:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/12/2026 - 14:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2027 - 14:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2027 - 14:09

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02594005

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